Slušaj vest

Nacionalna lutrija pozvala je građane Velike Britanije da provere svoje tikete, dok potraga za dobitnikom i dalje traje.

Dobitni tiket kupljen je u londonskom okrugu Ričmond, a srećni igrač pogodio je svih pet glavnih brojeva, kao i Bonus Ball, čime je osvojio milionski dobitak.

Dobitni brojevi iz izvlačenja održanog 19. avgusta bili su 4, 8, 10, 17, 23 i 28, dok je Bonus Ball bio 16.

Čak i ukoliko dobitnik više nema tiket kod sebe, i dalje može da podnese zahtev za isplatu kompaniji Allwyn prenosi britanski list The Sun.

Međutim, rok za to ističe 30 dana nakon izvlačenja, odnosno u petak, 18. septembra.

Sa druge strane, oni koji su sačuvali svoj tiket imaju znatno više vremena. Njihov rok za preuzimanje dobitka ističe 15. februara 2027. godine.

Tobi Moksam, šef službe za dobitnike u kompaniji Allwyn, koja upravlja Nacionalnom lutrijom, pozvao je potencijalnog dobitnika da proveri svoje stare tikete.

"Samo zamislite da otkrijete da tiket koji ste kupili pre nekoliko nedelja vredi sedmocifreni iznos. Upravo to bi moglo da se dogodi jednom igraču Lotoa iz londonskog okruga Ričmond", rekao je Moksam.

On je pozvao građane da pomognu u potrazi za dobitnikom.

"Razgovarajte sa prijateljima, porodicom, kolegama i komšijama – verujemo da možemo da pronađemo dobitnika koji nam nedostaje, ali potrebna nam je pomoć javnosti", poručio je.