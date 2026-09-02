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Više od 75 socijalnih preduzeća, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i preduzeća sa društvenim uticajem iz 25 gradova i opština predstavljeno je u prvoj Bazi socijalnih preduzeća u Srbiji. Baza je kreirana kako bi povećala njihovu vidljivost i olakšala povezivanje sa građanima, kompanijama, javnim sektorom i donatorima, saopštili su danas NALED i Smart kolektiv na predstavljanju baze javnosti u Kafe baru 16, koji posluje kao socijano preduzeće.

Na adresi socijalnapreduzeca.rs prvi put su na jednom mestu dostupne informacije čime se socijalna preduzeća bave, koje proizvode i usluge nude, gde se nalaze i kakav društveni uticaj ostvaruju, a sve organizacije i preduzeća koji posluju po principima socijalne ekonomije mogu se javiti i postati deo baze.

- Vidljivost koju im daje Baza treba da bude početak konkretnije podrške, od prilagođenog finansiranja i mentorstva do lakšeg izlaska na tržište i uključivanja u lance snabdevanja i javne nabavke. Naša ambicija je da ova preduzeća više ne zavise samo od entuzijazma pojedinaca, već da imaju sistemsku podršku, stabilno poslovanje i ravnopravno mesto u ekonomiji – izjavila je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a.

Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Foto: Naled

Socijalna preduzeća posluju na tržištu kao i druga preduzeća, ali pored poslovnog cilja imaju i jasnu društvenu misiju. Na primer, mogu zapošljavati osobe sa invaliditetom i proizvoditi prehrambene proizvode ili angažovati žene iz ruralnih područja koje izrađuju rukotvorine i tako im obezbediti prihode i ekonomsku samostalnost. Na promociji baze prisutnima su svoj rad predstavila preduzeća Zvuci srca, Radanska ruža i Centar Zvezda, posluženje je pripremila Naša kuća, a događaj je održan u Kafe baru 16.

- Kafe bar 16 pokazuje da mladima koji su odrasli u teškim životnim uslovima treba pružiti priliku da uče, rade i postanu samostalni. To su mlade osobe koje žive u teškim uslovima. Ovo je mesto gde se oni osećaju se slobodno i sigurno i imaju priliku da stiču prihode za samostalan život - rekla je Jasna Bratičević, koordinatorka Programa podrške u zapošljavanju Centra za integraciju mladih.

Jasna Batričević, koordinatorka Programa podrške u zapošljavanju Centra za integraciju mladih Foto: Naled

Pored subjekata socijalnog preduzetništva, baza obuhvata i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i biznise sa društvenim uticajem, pri čemu je kategorija svakog subjekta jasno označena. Baza ima informativni karakter i ne predstavlja zvanični registar. Učešće u njoj je dobrovoljno, a preduzeća samostalno dostavljaju informacije o svom poslovanju.

- Baza će nam pomoći da sagledamo potencijal sektora za uključivanje osoba iz najteže zapošljivih kategorija na tržište rada. Bez obzira na broj formalno registrovanih subjekata, snagu i značaj sektora treba meriti sposobnošću da ljudima kojima je podrška najpotrebnija obezbedi priliku za dostojanstven rad, ekonomsku samostalnost i ravnopravno učešće u društvu. Baza daje realniju sliku sektora i može poslužiti za kreiranje targetiranih mera podrške - objasnila je šefica Jedinice za preduzetništvo i inovacije u NALED-u Irena Đorđević Šušić.

Irena Đorđević Šušić, šefica Jedinice za preduzetništvo i inovacije u NALED-u Foto: Naled

Baza je razvijena kroz projekat "Efikasnije javne nabavke i održivi lanci snabdevanja (ESG) za unapređenje konkurentnosti“, koji NALED sprovodi uz podršku Vlade Kraljevine Švedske, a predstavljena u saradnji sa projektom „Invest for Change“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Impact Europe sa Smart kolektivom i partnerima sa Zapadnog Balkana.

1/4 Vidi galeriju Nova platforma donosi pregled proizvoda i usluga socijalnih preduzeća iz 25 gradova i opština u Srbiji. Foto: Naled

- Poslednje istraživanje Impact Europe-a pokazuje da socijalna preduzeća, pored finansijske podrške, imaju potrebu za mentorstvom, umrežavanjem i većom vidljivošću. Zato je baza važna za bolje predstavljanje i otvaranje poslovnih prilika - zaključio je Željko Mitkovski, projektni menadžer u Smart kolektivu, podsećajući da socijalna preduzeća i preduzeća sa društvenim uticajem do 30. septembra mogu da se prijave na javni poziv koji je raspisao Smart kolektiv za dodelu grantova u iznosu od 15.000 do 22.500 evra.