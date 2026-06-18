Slušaj vest

Uvođenje jedinstvenog sistema "eProstor" uklonilo bi prepreke za investiranje u Srbiji i značajno bi doprinelo kvalitetu planiranja, uz kontinuiranu podršku i osnaživanje kapaciteta lokalnih samouprava, navodi se u danas objavljenoj analizi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).Kako je navedeno, Srbija raspolaže sa više od 3.500 prostornih i urbanističkih planova, ali je u mnogim slučajevima potrebna njihova dodatna razrada radi izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola.

Analiza NALED-a o pokrivenosti lokalnih samouprava prostornim i urbanističkim planovima izrađena je uz podršku Vlade Švedske, u okviru projekta "Efikasnije javne nabavke i održivi lanci snabdevanja za unapređenje konkurentnosti".

Istraživanje je sprovedeno u 113 gradova i opština, a 83 odsto lokalnih samouprava navelo je da je njihova teritorija u potpunosti pokrivena planskom dokumentacijom, što ukazuje na relativno dobru teritorijalnu pokrivenost planovima u Srbiji, rekla je predstavnica NALED-a Jasmina Radovanović.

- Međutim, značajan broj tih dokumenata donet je pre dužeg vremena i nije redovno ažuriran, pa često ne odražava aktuelne razvojne potrebe niti je u potpunosti usklađen sa važećim propisima i planovima višeg reda - rekla je Radovanović.

Dodatni izazov su, kako je rekla, nedostatak urbanista na lokalu, ograničeni finansijski i tehnički resursi za upravljanje planskom dokumentacijom, česte izmene propisa, kao i nedovoljna uključenost građana.

Kada je reč o digitalizaciji, više od 90 odsto lokalnih samouprava poseduje planove u elektronskom obliku, ali se u većini slučajeva radi o osnovnim digitalnim fajlovima, bez standardizovane strukture i bez integracije u GIS bazu (Geografski informacioni sistem), što ograničava mogućnosti analize, razmene podataka i njihove šire upotrebe u procesu donošenja odluka.

Za građane i privredu, eProstor bi omogućio transparentan uvid u važeće planove i pokrenute inicijative za izmenu planskog dokumenta ili podnete zahteve za građevinsku dozvolu, naveo je NALED.