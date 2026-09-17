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U idealnom svetu kolege i nadređeni na poslu odlično bi se slagali, ali u stvarnosti su odnosi često složeniji. Ipak, to što sa šefom niste najbolji prijatelji ne znači nužno da je vaš radni odnos toksičan.

Šarm kao metod manipulacije

Psihoterapeutkinja Ketlin Sakston (Kathleen Saxton), koja je o ovoj temi pisala za Daily Mail, ističe kako je preterani šarm često prvi simptom toksičnog ponašanja. Iako to ne deluje kao loša osobina, potreban je oprez ako vas novi nadređeni neprestano hvali i obasipa pažnjom. Sakston pojašnjava da takvo ponašanje može biti kratkotrajno i poslužiti kao uvod u znatno neprijatniji odnos.

Prema njenim rečima, ličnost šefa može se naglo promeniti nakon što vas pridobije početnim šarmom.

- Ti rani, idealni dani postaju verzija stvarnosti kojoj neprestano pokušavate da se vratite. Nakon šarma sledi psihološki princip poznat kao povremeno potkrepljenje, u kojem nagradu dobijate tek toliko često da ostanete angažovani - navodi Sakston.

Ona dodaje da će toksični šef nepredvidivo smenjivati srdačnost i distanciranost, zbog čega je zaposleni u stalnoj nesigurnosti.

Upozoravajuće rečenice

Sakston je izdvojila i nekoliko izjava koje smatra ozbiljnim razlogom za zabrinutost. Ako vam nadređeni kaže „Previše si emotivan/na“ ili „Preosetljiv/a si“, ako uslovljava vašu posvećenost poslu rečenicom „Da ti je stalo do ovog posla, potrudio/la bi se da ovo uspe“ ili ako čujete „Imaš sreće što si uopšte ovde“, njen savet je da odmah počnete da tražite drugi posao.

Fizički i emotivni simptomi

Psihoterapeutkinja naglašava da je u proceni odnosa sa šefom ključno obratiti pažnju na sopstvena osećanja. Savetuje da se zapitate kako se osećate u njegovoj blizini. Iako je nervoza pre važnog sastanka ili prezentacije normalna, Sakston upozorava da su simptomi poput „snažnog grča u stomaku, lupanja srca ili čak mentalne otuđenosti“ verovatni pokazatelji toksičnog radnog okruženja.

Ona napominje da rad sa lošim poslodavcem može ozbiljno naštetiti emotivnom i fizičkom zdravlju. Kao primer navodi slučaj žene koja je zbog lošeg odnosa sa nadređenim patila od hronične nesanice, razdražljivosti, tenzionih glavobolja i gubitka apetita.

Šta učiniti?

Ako se prepoznate u takvoj situaciji, Sakston preporučuje razgovor sa prijateljima i porodicom. Takođe ističe da u nekim slučajevima šteta može biti toliko velika da je za oporavak i procesuiranje celog iskustva potrebna stručna pomoć.