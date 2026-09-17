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Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je danas sa privrednicima u Nišu i predstavio im novu Ekspo poslovnu platformu za privrednike koja im omogućava da ponude svoje usluge i proizvode zemljama učesnicama Ekspa, i na taj način prošire svoje poslovanje i sklope nova partnerstva.

Kao je objasnio, reč jeo biznis platformi koja pruža veliku priliku da svako preduzeće predstavi svoje proizvode i usluge, odnosno šta sve može da uradi za zemlje učesnice, pre, tokom i posle Ekspa.

"Svaka kompanija i preduzeće može da ostavi svoje podatke, osobu za kontakt, kako bi ti podaci bili na raspolaganju svim zemljama učesnicama. Na taj način direktno ili indirektno biće prisutni u celom svetu. Pozivam naša preduzeća da se prijave na ovom portalu", rekao je Mali u obraćanju privrednicima nakon sednice Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga.

On je naglasio da je Ekspo 2027 velika šansa za našu privredu i pozvao privrednike da je ne propuste. "Uvek tražimo način da se naša privreda predstavi i promoviše", naveo je on, uz naglasak da će firme ovim putem sebi otvoriti nova tržišta i potencijale.

Ministar je podsetio i da su privredni rezultati tu, što je mogao da čuje i od privrednika sa kojima je razgovarao. On je naveo da će ostvareni privredni rast ove godine biti oko 3,3 odsto, čime će se Srbija svrstati među dve ili tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi, dok se naredne godine očekuje rast od četiri, pa i više procenata.

"Važno da razgovaramo sa privrednicima, a to sve pod kišobranom uspešne Srbije", poručio je i naveo da je povoljno okruženje za privrednike u Srbiji već tu, ali da ostaje uvek prostora za njegovo unapređenje.

Ministar je istakao da je Srbija napredovala u svakom smislu, naročito kada je reč o stopi rasta BDP-a i velikih ulaganja u infrastrukturu.

Kako je istakao, i sam grad Niš je deo tog investicionog ciklusa.

"Čuli ste da je novih 12 fabrika dovedeno u Niš. Ono što je posebno važno je da je prosečna zarada u Nišu sa nekih 314 evra 2012. godine danas dostigla 999 evra, odnosno blizu je hiljadu evra. Broj zaposlenih se povećao za 20.000 i to su sve važne vesti, ne samo za Niš već i za druga mesta u Srbiji", kazao je Mali.

Osvrćući se na razgovor sa privrednicima, Mali je naveo da je imao priliku da čuje dosta dobrih predloga i ideja.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović zahvalio se prvom potpredsedniku Vlade i ministru finansija u tehničkom mandatu što je sa svojim saradnicima izdvojio vreme za privrednike Niša.

"Bilo je dosta pitanja, pre svega ljudi koji vode kompanije 20, 30 i više godina i koji čine parlament Privredne komore Niša i okoline. Čini mi se da su odgovori bili adekvatni i da će Ministarstvo finansija u narednom periodu reagovati na brojne teme“, rekao je Pavlović.

On je istakao da je u prethodnih 12 godina u Niš, uz snažno zalaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, došlo 12 stranih direktnih investitora - velikih fabrika koje su smanjile nezaposlenost u tom gradu sa 36.000 na nešto iznad 15.000. „Želimo da bude još manja nezaposlenost. Radimo iz dana u dan na tome i razgovaramo sa brojnim privrednicima“, rekao je Pavlović.

On je istakao značaj domaćih preduzeća za koje dodaje da su od presudnog značaja, jer pored toga što zapošljavaju građane, unose i nove ideje.

Direktor RPK Niš Bratislav Ćirković rekao je da je sednici parlamenta privrednika prisustvovalo više od 50 članova.

"Na inicijativu privrednika danas smo razgovarali o svim gorućim temama i na koji način lokalna samouprava i Ministarstvo finansija, ali i druga ministarstva, mogu da pomognu razvoju privrede u ovom kraju“, rekao je Ćirković.