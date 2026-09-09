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Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se za EXPO 2027 očekuje najmanje četiri miliona posetilaca, ocenjujući da izložba predstavlja veliku priliku za turizam, ugostiteljstvo i predstavljanje Srbije svetu.

U emisiji "Nemoj da me maješ" na Niš TV naveo je da je otvaranje predviđeno za 15. maj naredne godine i govorio o učešću 140 država. Prema njegovim rečima, Srbija će tokom izložbe predstaviti svoja dostignuća, nove tehnologije i patente. Među planiranim sadržajima pomenuo je i leteće taksije.

Mali je naglasio da razvojne efekte Ekspa posmatra šire od samog izložbenog kompleksa u Beogradu. U tom kontekstu govorio je o putevima, prugama, energetici i drugim ulaganjima.