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Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. Cena sirove nafte tipa Brent premašila je nivo od 107,74 dolara po barelu, dok se cena evropskog prirodnog gasa ponovo približila granici od 83,39 evra po megavat-satu.

Američka WTI nafta (West Texas Intermediate) trenutno se trguje u rasponu od 102,88 dolara po barelu za fjučers ugovore.

Na evropskim berzama zabeležena su uglavnom blaga kretanja. Ruski MOEX beleži pad od 1,48 odsto, dok je FTSE u plusu 0,55 odsto, a francuski CAC ostao je gotovo nepromenjen.

Fjučersi evropskog prirodnog gasa na amsterdamskom TTF tržištu danas su se kretali oko 79,52 evra po megavat-satu. Prema podacima portala Investing.com, cena TTF fjučersa dostigla je 80 evra po megavat-satu.

Na američkom tržištu indeksi su zabeležili blagi rast. Dau Džons ojačao je za 0,98 odsto, dok je S&P porastao za 0,86 odsto.

Na valutnom tržištu, evro trenutno vredi 1,1639 dolara.

Cena zlata iznosi 4.360,42 dolara za trojsku uncu, uz dnevni pad od 1,10 odsto, prema podacima za fjučerse.

Na svetskim berzama cena pšenice trenutno iznosi 722 centa za bušel, što predstavlja dnevni pad od 0,45 odsto.