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Cena nafte Brent na svetskim berzama porasla je na 100,74 dolara po barelu, podržana zabrinutošću oko globalnog snabdevanja energentima i geopolitičkim tenzijama, a cena američke WTI nafte (West Texas Intermediate) trenutno se kreće u rasponu od 95,50 do 96,10 dolara po barelu za fjučers ugovore.

Spot cena nafte WTI na berzanskom tržištu trguje se na nivou od oko 93,60 do 95,40 dolara po barelu.

Evropski berzanski indeksi beleže pad. Fjučersi evropskog prirodnog gasa na amsterdamskom TTF tržištu kretali su se danas u rasponu od 78 do 80 evra za megavat-sat.

Prema podacima sa portala Investing.com, cena TTF fjučersa dostigla je 80,00 evra po megavat-satu. Rast cena energenata izvršio je pritisak na evropska tržišta akcija.

Zabeležen je pad vodećih indeksa, pri čemu je pan-evropski indeks STOXX 600 skliznuo za oko 0,7 odsto, a slične korekcije i pad vrednosti zabeleženi su i na ključnim berzama u Frankfurtu (DAX) i Parizu (CAC 40). Vrednost evra prema dolaru na valutnom tržištu iznosi 1,1639 dolara.

Cena zlata iznosi 4.459,26 dolara za trojsku uncu, uz blagi dnevni pad od 0,03 odsto, prema podacima za fjučerse na portalu Investing.com. Cena pšenice na svetskim berzama iznosi 724,90 centi za bušel, uz dnevni pad od 0,53 odsto.