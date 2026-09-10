Štednji u banci u dinarima isplativijja od štednje u evrima

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Kada se pomene životno osiguranje, obično se pomisli na dve stvari, ili na američke filmove gde neko nasledi milione, ili na još jedan način da mu neko izvuče pare iz džepa. Istina je, kao i uvek, negde na sredini. Životno osiguranje nije bogaćenje preko noći, već način da zaštitite porodicu ako se desi ono najgore, ili da disciplinovano uštedite neki dinar za stare dane.

Svaka osiguravajuća kuća u Srbiji ima svoja specifična pravila, tarife, uslove i "sitna slova", a na našem tržištu uglavnom birate između dva pravca kada kupujete polisu.

Riziko osiguranje

Ovo je najjednostavniji i najjeftiniji oblik osiguranja. Plaćate manju premiju svakog meseca ili godine. Ako vam se nešto tragično desi, vaša porodica, ili onaj koga navedete u ugovoru, dobija dogovorenu sumu novca. Međutim, ako doživite istek ugovora, ugovor se jednostavno završava i pare koje ste uplaćivali se ne vraćaju. Ovo osiguranje najčešće uzimaju ljudi koji podižu stambeni kredit, jer banka to traži kao garanciju da kredit neće pasti na teret porodice ukoliko se klijentu nešto desi.

Mešovito osiguranje

Ovo je opcija koju vam agenti najčešće nude. Ovde plaćate osetno veću ratu. Logika je sledeća, ako se vama nešto desi, porodica dobija novac. Ali, ako doživite istek ugovora, na primer, posle 15 ili 20 godina, osiguravajuća kuća vam isplaćuje osiguranu sumu nazad, plus eventualnu dobit. Znači, ova polisa vam služi i kao neka vrsta "kasice-prasice" koja vas tera da redovno štedite za penziju ili školovanje dece.

Zdravstveni upitnik i sitna slova

Ne možete jednostavno ušetati i uplatiti polisu pod istim uslovima ako ste potpuno zdravi ili ako već imate ozbiljne dijagnoze. Pre potpisa, popunjavate zdravstveni upitnik. Tu važi jedno zlatno pravilo, nema laganja i prećutkivanja.

Ako prećutite da imate visok pritisak, dijabetes ili srčane probleme, a kasnije dođe do najgoreg, osiguranje ima zakonsko pravo da proveri vaš zdravstveni karton i odbije isplatu porodici jer ste dali netačne podatke. Za veće osigurane sume, kuća će vas poslati na njihov besplatan lekarski pregled pre nego što vas uopšte prihvate.

Svaki ugovor ima i listu isključenja, situacija kada osiguranje ne važi. To najčešće uključuje:

Ekstremne sportove i opasne hobije.

Povrede ili smrt usled vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika.

Učešće u krivičnim delima. Šta ako ostanete bez posla?

Ovo je najveći strah većine ljudi u Srbiji, "šta ako potpišem na 20 godina, a posle tri godine ostanem bez posla i ne mogu da plaćam ratu?". Zato je važno da pre potpisa pitate agenta za uslove otkupa polise i kapitalizacije.

U prvih par godina ugovora, najčešće prve dve ili tri, ako prestanete da plaćate, gubite sav uplaćeni novac. Kasnije, ako raskinete ugovor o životnom osiguranju, dobijate nazad samo jedan deo uplaćenog novca, koji je uvek manji od onoga što ste ukupno dali. Zato se u mešovito osiguranje ulazi samo sa onom sumom koju vaš kućni budžet može opušteno da izdrži na duge staze, a ne sa maksimumom koji trenutno možete da izdvojite.

Životno osiguranje nije način da se obogatite, niti je zaštita od inflacije na nivou ulaganja u nekretnine, ali jeste ozbiljan alat za planiranje. Tera vas da ostavljate novac sa strane i kupuje vam miran san da, u slučaju iznenadnih tragedija, vaši najbliži neće ostati na ulici ili u dugovima. Pre bilo kakvog potpisa, tražite od agenta da vam napismeno pokaže tabele sa tačnim iznosima i dobro pročitajte uslove.