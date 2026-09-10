Ekonomista Nemanja Antić o razlozima zbog kojih je nafta probila granicu od 100 dolara
- Cena sirove nafte ponovo raste i približava se 100 dolara za barel zbog eskalacije na Bliskom istoku i napada na energetsku infrastrukturu.
- Ekonomista Nemanja Antić kaže da na berzansku cenu utiču i rast potrošnje u Kini i Indiji, kao i ratni sukobi u naftom bogatim državama.
- Na pumpama država može da ublaži udar kroz poreze, akcize i rezerve, ali Antić očekuje da će ovaj ciklus trajati još nekoliko godina.
Razlog su napadi na energetsku infrastrukturu i sve veći rizik za transport nafte ključnim pomorskim pravcima. Šta to znači za građane Srbije i region i koliko bi novi skok cene nafte mogao da se odrazi na cene benzina i dizela na domaćim pumpama, analizirao je ekonomista Nemanja Antić za jutarnji program Kurir televizije.
Cena na berzi i pumpama
Antić je rekao da postoji cena na berzi, a one rastu kada imamo veliki rast industrijskih sila, kao što su Kina i Indija koje povećano troše energente.
- Pod dva, tu su ratni sukobi koji su terali cenu nafte na gore. Nije ovo prvi put da cena nafte divlja. Cena nafte na berzi je jedna stvar, a cena na pumpama druga. Cene na pumpama država najčešće može da kontroliše kroz poreze, PDV, akcize, ali i rezerve nafte koje mogu da izvezu na pumpe, pa da stabilizuju cene.
Antić govori kako zaraćene države koje su bogate naftom utiču na njene cene, pa smo zbog toga ušli u ciklus koji će trajati još nekoliko godina:
- Što je više vojnih sukoba i operacija između država koje su bogate naftom, konkretno Rusija i Iran, to tera cene nafte ka višim, a ušli smo u taj ciklus koji će još nekoliko godina da traje.
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