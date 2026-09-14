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Letnja sezona na kompleksu slanih jezera Panonika u Tuzli zvanično je završena juče 13. septembra, saopšteno je iz Javnog preduzeća Pannonica.

Odluka o završetku sezone doneta je zbog znatno manjeg broja posetilaca, visokih troškova održavanja i nadzora kompleksa u punom kapacitetu, ali i zbog nepovoljne vremenske prognoze za naredni period.

Od ponedeljka, 14. septembra, Panonika će ostati otvorena za građane, ali kupanje više neće biti moguće. Posetioci će kompleks moći da koriste za slobodan ulaz, šetnju i rekreaciju, dok će se obavljati poslovi održavanja i filtriranja jezerske vode, kao i nadzor nad jezerima u punom kapacitetu.

Kapije Panonike bile su otvorene za slobodan ulaz i minulog vikenda, kada je održan "Bike Fest Panonika 2026“.

1/7 Vidi galeriju Slana jezera u Tuzli završila su sezonu kupanja Foto: Youtube

Iz JP Pannonica sezonu 2026. ocenili su kao veoma uspešnu, navodeći da je, uprkos promenama vremena tokom juna i jula, kao i ekstremno visokim temperaturama u avgustu, protekla bezbedno, bez bezbednosnih, zdravstvenih i ekoloških incidenata.

Kako su naveli, nastavljen je i trend povećanja broja gostiju iz drugih delova Bosne i Hercegovine, ali i susednih i evropskih zemalja.

Iako je sezona kupanja završena, na Panonici će i tokom jeseni biti organizovani različiti sadržaji. Već narednog vikenda, u nedelju, 20. septembra, biće održan "Pannonica Triathlon 2026“, prvenstvo Bosne i Hercegovine u brzom triatlonu, kao i "Super Kid Akvatlon“ za decu uzrasta od sedam do 15 godina.

Kraj septembra rezervisan je za tradicionalni susret raftera "Raftlook 2026“.