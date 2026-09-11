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Duboko među šumama jedne od najlepših srpskih planina krije se mesto na kojem priroda kao da je odlučila da zanemari pravila. Dok bi se očekivalo da kiša podigne nivo vode, ovde se događa upravo suprotno. A neobično ponašanje vode nije jedina stvar zbog koje su ova jezera obavijena pričama i legendama.

Srbija ima veliki broj jezera koja su poznata po boji vode, neobičnom poreklu ili pejzažima koji ih okružuju, ali malo koje može da se pohvali fenomenom kakav se vezuje za Košaninova jezera na Goliji.

Skrivena među šumama bukve, jele, smrče i bora, na oko 900 metara nadmorske visine, ova dva mala jezera godinama privlače pažnju upravo zbog neobičnog ponašanja vode. Kada nastupe kišni dani, umesto očekivanog rasta, nivo vode opada, dok tokom sunčanog vremena voda može da nadolazi. O ovom fenomenu govori više turističkih i stručnih izvora koji se bave prirodnim karakteristikama Golije.

Dva jezera skrivena u šumi

Košaninova jezera zapravo čine dve vodene površine, Veliko i Malo jezero. Elipsastog su oblika i nalaze se u slivu Studenice, a ime su dobila po poznatom srpskom botaničaru Nedeljku Košaninu, rođenom u ovom kraju, koji se bavio proučavanjem prirode Golije.

Veliko jezero danas ne izgleda onako kako većina ljudi zamišlja klasično planinsko jezero. U velikoj meri obraslo je vegetacijom i predstavlja specifičnu tresavsku biljnu formaciju. Metlasta oštrica formirala je velike busene, dok u stvaranju tresave učestvuju i mahovine. Kada vegetacija ozeleni, pojedini delovi mogu čak da ostave utisak livade, a ne jezera.

Zapadno od njega nalazi se Malo Košaninovo jezero. Ono je nekoliko metara više od Velikog, a voda iz njega povremeno otiče bočnim kanalom dugim tridesetak metara prema većem jezeru. Malo jezero dugačko je oko 90 metara, njegova površina iznosi oko 29 ari, a navodi se da je duboko približno sedam metara.

Kada pada kiša, voda opada

Ipak, upravo je ponašanje nivoa vode ono zbog čega su Košaninova jezera postala jedna od neobičnijih prirodnih priča iz Srbije.

Na više mesta zabeleženo je da tokom kišnih dana nivo vode opada, dok za vreme sunčanih perioda voda nadolazi. U pojedinim popularnim tekstovima ovaj fenomen je predstavljen gotovo kao potpuna misterija, ali dostupni izvori ne pružaju dovoljno čvrsto naučno objašnjenje da bi se moglo kategorički tvrditi zbog čega se to događa. Zbog toga je preciznije govoriti o zabeleženoj neobičnoj pojavi nego joj pripisivati neprovereno objašnjenje.

Čitav prostor je, zapravo, mnogo složeniji nego što se na prvi pogled čini. Doktorska disertacija Univerziteta u Beogradu koja se bavi geonasleđem Golije i Peštera Košaninova jezera opisuje kao tresavu i ukazuje na proces geološkog starenja i postepenog zapunjavanja jezera vegetacijom.

Još jedna zanimljivost vezana je za Malo jezero. U turističkim izvorima koji se pozivaju na ranija istraživanja navodi se da je u donjem tresavskom delu utvrđena slana voda, što ovom neobičnom mestu daje još jednu karakteristiku koju posetilac teško očekuje usred planine.

Tamo gde nauka zastane, počinju legende

Kao što se često događa sa mestima čije neobične pojave ljudi nekada nisu mogli lako da objasne, i oko Košaninovih jezera nastale su legende.

Jedna od njih govori da su se na ovom mestu okupljale gorske vile i igrale kolo. Veliki buseni vegetacije na jezeru u narodnim pričama povezivani su upravo sa njima, dok su krugovi drugačije boje u travi predstavljani kao tragovi vilinskog kola.

Danas takve priče pripadaju folkloru, ali zajedno sa neobičnim ponašanjem vode doprinose atmosferi zbog koje Košaninova jezera deluju gotovo nestvarno.

A možda je najveće iznenađenje to što se ovo mesto ne nalazi u nekom teško dostupnom delu sveta, već na Goliji, u blizini sela Vrmbaje i nedaleko od pravca koji vodi prema manastirima Pridvorica i Studenica. Uprkos tome, Košaninova jezera i dalje ostaju daleko manje poznata od najpopularnijih prirodnih atrakcija Srbije.

Upravo u tome možda i jeste njihov najveći šarm. Među planinskim šumama nalazi se par malih jezera koja na prvi pogled ne deluju spektakularno, sve dok ne saznate da se, prema zabeleženim podacima, ponašaju potpuno suprotno od onoga što bismo očekivali, kiša im ne mora doneti više vode, dok sunce može da učini upravo to.