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Programerski posao Miroslav je zamenio životom na selu, a porodičnu tradiciju pretvorio u neobičnu domaću proizvodnju. U njegovoj ponudi su pršuta, vrat, slanina, kobasice, kulen, ali i specijaliteti koji se ređe mogu pronaći u domaćoj proizvodnji.

- Taj gvancale retko ko radi. To je svinjski obraz mariniran u začinima i sa dugim periodom zrenja od šest meseci. Onda vrat u vinu, pečenica u vinu... Ono što me danas razlikuje jesu pravi domaći proizvodi, tradicionalno rađeni po starim recepturama - kaže Miroslav Jovanović, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Zahtevan proces rada

Na kvalitet finalnog proizvoda utiče čitav niz faktora, a Miroslav kaže da je svaki deo procesa podjednako važan - od izbora mesa do načina obrade, soljenja i uslova u kojima meso sazreva.

- Sve je važno. U principu, sve je važno od samog početka. Prvo je bitno da je dobra sirovina, odnosno kvalitetno meso, da su kvalitetne svinje i da su kvalitetno hranjene. Važno je i da meso nije iz uvoza i da nije industrijski proizvod - objašnjava Jovanović za RTV.

Posebnu pažnju, kako dodaje, posvećuje obradi mesa.

- Kod kobasica, recimo, ne sme da bude žilica. Odvajaju se kvalitetni delovi mesa, da ne upada ono što ljudima zapada za zube. Zatim dolazi usoljavanje i sve ostalo što prati proces.

Foto: Printscreen/Instagram

Miroslav je tvrdi želeo da sačuva ono što je nekada bilo sastavni deo domaće trpeze, ali i da tradicionalnim proizvodima doda nešto svoje. Tako su nastali i neobični proizvodi poput čipsa od čvaraka, dok se kulen pakuje u ručno rađene drvene kutije.

Njegova proizvodnja počiva na sporijem i tradicionalnom načinu pripreme, u kojem nema prečica. Upravo zbog toga, svaki proizvod zahteva vreme, pažnju i dobro poznavanje procesa.

Od kada je programerski posao zamenio životom na selu, Miroslav se sve više posvetio domaćinstvu i proizvodnji. Danas kroz svoje proizvode pokušava da sačuva porodičnu tradiciju, ali i da je približi savremenim kupcima. Njegova priča pokazuje da se tradicionalna proizvodnja može prilagoditi savremenom tržištu, a da pritom ne mora da izgubi ono najvažnije - kvalitet, način pripreme i ukus domaćeg proizvoda.