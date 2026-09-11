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Bogati vlasnici automobila marki Ferrari, Lamborghini, McLaren i Bentley koji tokom leta dolaze u London sve češće postaju problem tamošnjim vlastima.

Njihovi automobili sa tablicama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i drugih zemalja Zaliva gomilaju kazne za nepropisno parkiranje, ali veliki deo njih nikada ne bude plaćen.

Prema podacima koje je objavio Wall Street Journal, londonska četvrt Vestminster je od 2018. do 2022. pokušala da naplati 13.423 kazne izdate vozilima registrovanim u UAE.

Naplaćeno samo jedan odsto kazni

Plaćeno je svega jedan odsto kazni, piše CarScoops.

Problem je naročito izražen oko luksuzne robne kuće Harrods, gde se automobili ostavljaju na mestima rezervisanim za dostavu, autobuskim stajalištima, taksi stajalištima i zonama sa dvostrukom žutom linijom.

Među njima su primećeni Ferrari Purosangue vredan oko 400.000 dolara i brojni drugi superautomobili.

Ni Katar nije mnogo bolji primer. Vozila sa katarskim tablicama prošle godine su u četvrti Vestminster dobila čak 2.570 kazni, što je više u odnosu na vozila iz Nemačke i Francuske.

Četiri zemlje Zaliva zajedno činile su 41 odsto svih kazni izdatih stranim vozilima.

Glavni problem je što britanske vlasti često ne mogu da dobiju adresu vlasnika vozila registrovanih van Evrope. Britanska vlada je potvrdila da se podaci o vlasnicima ne mogu međunarodno razmenjivati radi naplate civilnih dugovanja.

Prevoz vozila plate do 30.000 evra

Situacija je dodatno paradoksalna jer pojedini vlasnici svoje automobile čak prevoze avionom do Londona i nazad, što može da košta oko 29.000 evra u jednom smeru.

Kazna od nekoliko stotina evra za njih očigledno nije naročita prepreka.

Vestminster tvrdi da kazne za strane vozače sprovodi na isti način kao i za domaće, ali britanska vlada zasad ne planira da lokalnim vlastima omogući šira ovlašćenja za zaplenu vozila zbog neplaćenih parking kazni.