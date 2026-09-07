Slušaj vest

Ušuškana u srcu Šumadije, na samo 60 kilometara od Beograda nalazi se planina Kosmaj. Godinama unazad jedno je od omiljenih izletišta građana Srbije i mesto za odmor. Sa svojih 620 metara nadmorske visine, jedna je od najnižih u Srbiji ali je svakako prava vazdušna banja i riznica netaknute čiste prirode. Ono što je najvažnije - pristupačna je za svaki džep.

- Smeštaj se kreće već od 30 evra za jedan ceo apartman, što je zaista jako povoljno, čitava kuća može da se nađe od 60 eura pa na gore, naravno ima i onih luksuznijih varijanti gde za noćenje treba da izdvojite trocifrenu novčanicu. Cene hrane i pića su povoljne, a ponuda je bogata i kvalitetna. Zaista lep način da provedemo vikend u netaknutoj prirodi po pristupačnim cenama - kaže Svetlana Tomić iz Beograda koja godinama unazad letuje upravo na Kosmaju.

Osim što je prava prirodna oaza, koja odiše mirom i lepotom, planina Kosmaj je takođe i prava riznica kad je u pitanju kulturno-istorijsko nasleđe. Tu možete obići dva spomenika, dva manastira i jedan vidikovac.

- Fotografija sa Spomenika kosmajskim junacima neizbežna je svake godine. Spomenik je smešten na Malom visu, jednom od tri vrha i visok je čak 30 metara. To je jedna lekcija iz istorije i iz života, u prirodi. Moji mališani su bili srećni zbog novih saznanja o našoj istoriji, kaže naša sagovornica.

Velike svetinje na Kosmaju - manastiri Tresije i Pavlovac

Ona dodaje da poseban utisak, svaki put na nju ostave manastiri Tresije i Pavlovac, koji su srednjovekovni i za koje se vezuju posebna verovanja i priče.

1/6 Vidi galeriju Planina Kosmaj nadomak Beograda Foto: RINA

Manastir Tresije u blizini pre nekoliko godina izazvao je pravu lavinu interesovanja velikog broja ljudi, jer su meštati tvrdili kako se na zidinama samog zdanja ukazala Bogorodica. Od tada se ova svetinja nalazi na mapi brojnih domaćih, ali i stranih turista.

- Na spoljnom zidu manastira, usled vremenskih prilika, pojavio se, lik Bogorodice. Bilo je potrebno nekoliko godina da ovo delo nastane. Da li je ovo igra prirode ili je nešto drugo u pitanju, niko ne zna sa sigurnošću da kaže, izjavio je jedan meštanin.

Manastir je osnovan 1309. godine za vreme kralja Dragutina. Posvećen je svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu. Naziv Tresije je dobio po potoku koji izvire pored manastira, prenosi RINA.