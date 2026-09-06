Žena (74) ostala bez životne ušteđevine, prevarili je na jezivi način! Uplatila lažnom brokeru 39.000 evra: Pokazali joj fiktivni dobitak, pa joj uzeli SVE!
- Sedamdesetčetvorogodišnja žena prijavila je prevaru i ostala bez više od 39.000 evra nakon kontakta sa lažnim brokerom iz Londona.
- Prevaranti su je naveli na ulaganje u naftu, zlato i aluminijum, a na lažnoj platformi prikazali su joj fiktivni dobitak od 112.000 evra.
U policijskoj stanici u Orahovici, 74-godišnja žena prijavila je prevaru u kojoj je oštećena za više od 39.000 evra. Prema prijavi, nepoznati počinioci su je namamili u prevarnu onlajn trgovinu sirovinama, što je rezultiralo značajnim finansijskim gubitkom, saopštila je policija.
Slučaj je počeo u julu ove godine, kada je ženu telefonom kontaktirao muškarac koji se lažno predstavio kao broker investicione kompanije iz Londona. Ponudio joj je mogućnost da zaradi novac ulaganjem u trgovinu naftom, zlatom i aluminijumom, a kao uslov za početak tražio je uplatu početnog depozita.
Nakon što je uplatila početnih 250 evra, žena je tokom jula i avgusta više puta uplaćivala dodatnih 39.000 evra na razne strane račune putem mobilnog bankarstva. Da bi je uverili u uspeh investicije, prevaranti su joj na lažnoj internet platformi predstavili fiktivnu dobit od 112.000 evra. Takođe su joj na imejl adresu poslali lažni ugovor o isplati novca.
Pošto joj novac nije isplaćen do dana podnošenja zahteva, shvatila je da je prevarena. Ukupna materijalna šteta je veća od 39.000 evra. Policija sprovodi krivičnu istragu i o svemu će u posebnom izveštaju obavestiti nadležno državno tužilaštvo.
Kako se zaštititi od investicionih prevara
Policija još jednom upozorava građane na opasnosti od ovakvih prevara. Savetuju da budu sumnjičavi prema pozivima, porukama i oglasima nepoznatih lica koja se predstavljaju kao brokeri i nude brzu zaradu.
Poseban oprez je potreban prilikom ulaganja u akcije, zlato, naftu ili kriptovalute, posebno ako vas nakon prvog kontakta nagovore na hitna plaćanja.Ključno je da ne delite lične, finansijske ili podatke o bankovnim karticama sa strancima.
Pre svakog ulaganja potrebno je proveriti kredibilitet platforme za trgovanje i brokera. Ukoliko sumnjate na prevaru, odmah prijavite slučaj najbližoj policijskoj stanici.
Kurir.rs/Indeks