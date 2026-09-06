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Sa tržišta se povlači proizvod namenjen za zaštitu od otvaranja ormara robne marke Apollo, jer postoji rizik da se sigurnosna brava polomi, što može dovesti do povreda korisnika, saopšteno je na sajtu NEPRO.

Reč je o proizvodu FREEON SAFETY programu za otvaranje ormara, koji se prodaje u pakovanju od dva komada, robne marke Apollo.

Povučeni proizvod ima oznaku SKU: 968578 i bar-kod 3830064565347, bele je boje, a upakovan je u providnu spoljašnju ambalažu sa kartonskom poleđinom.

Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Na sajtu NEPRO navedeno je da postoji rizik od povreda prilikom korišćenja ovog proizvoda.

- Kada se proizvod FREEON SAFETY program zaštite za otvaranje ormara postavi na kuhinjske ormariće i ormare, postoji rizik da se sigurnosna brava polomi, što može dovesti do povreda korisnika - navedeno je u obaveštenju.

Zbog utvrđenog rizika, pokrenuto je dobrovoljno povlačenje proizvoda sa tržišta, kao i opoziv od potrošača.