Slušaj vest

Vrednost transakcije, koja je u potpunosti finansirana sredstvima konzorcijuma, iznosi oko milijardu evra. Transakcija je sada zaključena, a Rimac Grupa ostaje većinski vlasnik Bugatti Rimca sa udelom od 55 odsto.

Gde će otići novac?

Mate Rimac u novom periodu podržaće novi menadžerski tim. Christophe Piochon odstupiće sa funkcije predsednika Uprave Bugatti Automobilesa i glavnog operativnog direktora (COO) Bugatti Rimca. Mate Rimac preuzima funkciju predsednika Uprave Bugatti Automobilesa, dok će se Marko Brkljačić, bivši glavni operativni direktor (COO) u Rimac Technologyju, pridružiti rukovodstvu Bugatti Rimca na funkciji glavnog operativnog direktora (COO).

Zanimljivo je pozabaviti se detaljima samog posla, druge najveće M&A transakcije u hrvatskoj istoriji, nakon Barrovog preuzimanja Plive iz sada već pomalo davne 2006. Iz perspektive Porschea, sjajan posao. Svojevremeno su investirali 180 miliona evra u Rimac, a sada prihodovali milijardu evra. Prevedeno, Rimac je za Porsche generisao 820 miliona evra. Treba uzeti u obzir da je Bugatti oduvek bio neprofitabilan, sve do prošle godine, kada je ostvareno 200 miliona evra EBITDA.

Zanimljivo je videti i kako će Porsche iskoristiti novac koji je zaradio. Prema najavama dr Jochena Brecknera, člana Uprave Porschea zaduženog za finansije i IT, 250 miliona evra ide u kompanijski penzioni fond, odnosno za penzije radnika Porschea. Uzimajući u obzir priliv gotovine i dalje finansiranje penzionih obaveza, očekuje se da će se marža neto novčanog toka Porschea u segmentu automobila za celu 2026. godinu povećati na 5,5 do 7,5 odsto (prethodna prognoza: 3 do 5 odsto). Porsche će se sada fokusirati na osnovno poslovanje.

To je diplomatski način da se kaže da kompanija sada ima druge prioritete, uključujući poboljšanje profitabilnosti i usmeravanje resursa na sopstvenu ponudu. Takav potez je, u svakom slučaju, očekivan nakon što je Porscheova operativna dobit prošle godine potonula čak 93 odsto. S druge strane, za Rimca je ovaj posao potvrda vrednosti koju je stvorio, jer treba podsetiti da je to bila prva investicija Porschea u istoriji. Investirali su u Rimac Grupu najveći iznos kapitala, a Rimac je jedini na kraju ugradio delove u njihove automobile. Ne samo to, sva ostala slična partnerstva za Porsche završila su loše.

Ti projekti ili ne postoje ili jedva preživljavaju, pa teško da će od njih imati neke opipljivije koristi. Hisham Elhaddad, suosnivač i upravljački partner HOF Capitala, gostovao je na Bloomberg Newsu kako bi razgovarao o završenoj akviziciji Porscheovih udela u kompanijama Bugatti Rimac i Rimac Group od strane HOF Capitala. Tim potezom HOF je postao najveći akcionar Rimac Groupa, uz Matu Rimca, a Hisham se pridružio nadzornim odborima Bugatti Rimca i Rimac Groupa.

"U Rimac Grupu ušli smo još 2022. godine, ali kao mali investitor, sa samo jedan odsto udela. Dakle, pratimo tu priču već pet godina, a posebno otkako je Mate Rimac postao CEO, kada smo videli veliki pozitivan preokret. Uostalom, poslednja godina bila je rekordna u 117 godina dugoj istoriji Bugattija. Sada smo završili transakciju vrednu više od milijardu evra i naš udeo je skočio na 23,5 odsto u Rimac Grupi i 45 odsto u Bugatti Rimcu“, kaže Elhaddad.

Elhaddad optimističan

Dodaje da se investicija u Rimac zapravo dobro uklapa u njihovu investicionu strategiju koja je u poslednjih deset godina donela niz ulaganja u tehnološki sektor.

"Ulagali smo u SpaceX i Anthropic. Vidimo na tržištu eksploziju projekata u segmentu AI-ja. Vidimo da će u narednih pet do deset godina AI biti široko prihvaćen. Vrednost će biti u posebnosti i jedinstvenosti, a zaista nema bolje kompanije od Bugattija gde to možemo da vidimo. Bugatti je preživeo oba svetska rata, pa i ovu nedavnu krizu. Ako želite svoj model Bugattija, morate da čekate četiri ili pet godina. Uzbuđeni smo zbog partnerstva sa Matom Rimcem i njegovim izuzetnim timom i želimo da povećamo vrednost ovog kultnog brenda. Za HOF ovaj posao je prirodan iskorak od naših korena u rizičnom kapitalu ka vođenju složenih transakcija koje obuhvataju celu strukturu kapitala“, naglasio je Elhaddad.

Kako bi imao dobru kontrolu nad svojom investicijom, HOF Capital od sada drži tri mesta u nadzornim odborima Rimac Groupa i Bugatti Rimca. Hisham Elhaddad pridružio se nadzornim odborima Rimac Groupa i Bugatti Rimca, a Josh Klaczek, partner u HOF Capitalu, pridružuje se nadzornom odboru Rimac Groupa kao drugi predstavnik te kompanije.