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Početak kopanja tunela za beogradski metro i realizacija ugovora označavaju novu fazu izgradnje prve linije metroa, izjavio je danas Čučković, navodeći da su lansirna mesta za dve krtice u potpunosti završena.

- U proteklim godinama postojalo je nepoverenje u to da li će se metro u Beogradu uopšte izgraditi. Međutim, sada su lansirna mesta za obe krtice u potpunosti završena i počinje kopanje železničkih tunela ispod Beograda, kao i priprema svih lokacija predviđenih za metro stanice - pre svega onih u centru grada, poput Bajlonija i Staklenca, koje će biti među najvažnijim stanicama, pa sve do Banovog brda i na kraju Mirijeva, na prostoru pored današnje Sedme gimnazije. Za nas je od velikog značaja što građani sada mogu da vide da u realizaciju ulazi i naš ugovor o kupovini 32 najmodernije garniture vozova, koji je potpisan u decembru 2022. godine - rekao je Čučković.

Metro će povezati čitav Beograd

Kako je naveo, metro vozovi imaće četiri kompozicije, ukupne dužine 72 metra, a svaki voz moći će da primi oko 450 putnika.

- Kada bude bio veliki špic, tu će moći u jednom turnusu da dođe i do 10.800 putnika u jednoj turi. Na svakih 152 sekunde će voz dolaziti u određenu stanicu. Dakle, veza kompletnog Železnika, Belih voda, Žarkova, Banovog brda, Ade Ciganlije, Sajma, Mostarske petlje, Savskog trga, Trga republike, Skadarlije, Karaburme, Pančevačkog mosta, Dorćola, odnosno Dunav stanice, Mirijeva, sve je to potpuno jedan novi vid prevoza za stanovnike tog dela Beograda - dodao je objašnjavajući da bi prva linija trebala da poveže veliki broj delova grada.

03:23 Miroslav Čučković: Na 152 sekunde voz stiže na stanicu Izvor: Kurir televizija

Čučković smatra da će izgradnja metroa značajno promeniti saobraćaj u glavnom gradu.

- To znači da autobusi i privatni automobili odlaze u istoriju. Najugodniji vid prevoza, najbrži vid prevoza će biti pod zemljom, i suština je da ti radovi i ta cena koja je omogućena da se uopšte ostvari kroz budžet je nešto što je najveći zajednički uspeh svih nas. Beograđani treba da budu ponosni na to da ćemo konačno stati rame uz rame sa svim evropskim i svetskim prestonicama koje imaju tako visoko kapacitivni šinski sistem ispod zemlje.

Tuneli bi mogli da budu završeni za oko 500 dana

Na pitanje kada bi Beograđani mogli da očekuju prvu vožnju metroom, Čučković je naveo da sama izgradnja stanica traje između dve i tri godine, u zavisnosti od njihove dubine.

- Imamo dve mašine koje iskopavaju tunele, od oko 11 kilometara. Naš plan je da za 500 dana mi u završimo posao izgradnje železničkog tunela i polaganja šina koje će moći da prime vozove - zaključio je Čučković.

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Kurir.rs

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