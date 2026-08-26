Slušaj vest

Sportski automobili i druga luksuzna vozila još će dugo imati motore sa unutrašnjim sagorevanjem, ocenio je izvršni direktor Bugatija u razgovoru za američki poslovni televizijski kanal CNBC, upoređujući tržište takvih automobila sa švajcarskim mehaničkim satovima, koji predstavljaju sinonim za luksuz.

"Velika većina ljudi preći će na električne automobile, dok će se u višem segmentu, poput sportskih i luksuznih modela, motori sa unutrašnjim sagorevanjem još dugo zadržati, baš kao i švajcarski mehanički satovi", rekao je Rimac.

Prema njegovom mišljenju, većinu tržišta zauzeće cenovno pristupačniji električni automobili, među kojima je sve više kineskih proizvođača, dok će najskuplji modeli privlačiti kupce koji traže tradicionalnu mehaniku, ručnu izradu i emocionalni doživljaj.

Bugati prati model švajcarskih satova

Rimac je rekao da se automobilsko tržište razvija slično tržištu satova: pametni i digitalni satovi dominiraju, ali skupi švajcarski mehanički modeli i dalje privlače najimućnije kupce.

"Apple Watch ili bilo koji pametni sat može da radi mnogo više stvari, ali niko za njega neće platiti 200.000 dolara", rekao je.

Foto: Rimac grupa

Nakon što je Rimac 2021. godine preuzeo kontrolu nad Bugatijem od Poršea i Folksvagena, umesto očekivanog električnog modela razvijen je Tourbillon, hibridni automobil sa 8,3-litarskim V16 motorom koji razvija 1.000 konjskih snaga, dok ukupna snaga sistema dostiže 1.800 konjskih snaga.

"Pomalo je ironično da u ovo vreme proizvodim najveći motor sa unutrašnjim sagorevanjem na svetu", napomenuo je Rimac.

Bugati će proizvesti samo 250 modela Tourbillon, koji su već rasprodati po početnoj ceni od oko 4,5 miliona dolara. Kupci u proseku dodatno izdvajaju između 600.000 i 700.000 dolara za personalizaciju.

Bogati kupci traže jedinstvenost

Personalizacija i izrada pojedinačnih primeraka postali su važan izvor zarade ovog proizvođača superautomobila, a posebni modeli za najbogatije kupce mogu da koštaju i više desetina miliona dolara. Rimac smatra da to pokazuje kako bogati kupci žele automobile koji odražavaju njihovu ličnost.

"Žele nešto što je zaista njihovo, što priča njihovu priču i što odgovara njihovoj ličnosti i sklonostima, a ne samo običan automobil", rekao je.

Rimac želi da poveća proizvodnju i profitabilnost Bugatija, ali uz zadržavanje njegove ekskluzivnosti, pa je napomenuo da će godišnja proizvodnja i dalje ostati ograničena na nekoliko stotina automobila.

Bugati je prošle godine ostvario 200 miliona evra dobiti pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA), a Rimac očekuje dalji rast dobiti.

Porše je u aprilu dogovorio prodaju svog 45 odsto udela u kompaniji Bugati Rimac konzorcijumu predvođenom investicionom kompanijom HOF Capital. Rimac je rekao da je vrednost Bugatija znatno veća od dve milijarde dolara.

U vreme razvoja veštačke inteligencije, autonomnih vozila i električnih automobila, Rimac smatra da će za Bugati ključan ostati ljudski faktor. "Performanse postaju sve manje važne, a naglasak je sve više na ljudskom umeću i veštini", zaključio je.