Slušaj vest

Ipak, na tržištu su se pojavili novi igrači, pre svega iz Kine, koji unose novu dinamiku, posebno u segmentu električnih vozila.

Pitanje je sada da li odabrati jeftiniji automobil sa benzinskim motorom ili nešto skuplji električni model koji je bolje opremljen?

Top 3 najpovoljnija benzinca

Trenutno najjeftiniji automobili na tržištima u komšiluku sa benzinskim motorom su:

Fiat Panda: Početna cena je 14.955 evra, što je čini najjeftinijim novim automobilom. Pokreće je hibridni benzinski motor od 70 konjskih snaga. Osnovna verzija nudi ručni klima-uređaj, centralno zaključavanje i parking-senzore, dok bogatiji Urban paket košta 15.605 evra.

Benzinci su tradicionalno najprodavaniji Foto: Kurir/T.Ilić

Dacia Sandero: Sa cenom od 15.400 evra, ovaj model nudi motor od 91 KS, a uz doplatu može se dobiti i sa plinskim instalacijama. U osnovnoj Essential opremi ima LED svetla i senzor za kišu.

Hyundai i10: Njegova početna cena je 15.990 evra, a pokreće ga benzinski motor od 63 KS. Već u osnovnom paketu Comfort nudi bogatu opremu, uključujući kameru za vožnju unazad, navigaciju sa ekranom osetljivim na dodir i tempomat.

Top 3 najpovoljnija električna automobila

Pojavom kineskih proizvođača, električni automobili postaju sve dostupniji.

Leapmotor T03: Sa cenom od 18.990 evra, ovo je najjeftiniji električni auto na okolnim tržištima. Dužine je 362 cm i ima elektromotor od 95 KS sa dometom do 265 km. Standardna oprema je izuzetna, a uključuje panoramski stakleni krov, automatsku klimu i 10-inčni centralni ekran.

Električni automobil Foto: Shutterstock

BYD Dolphin Surf: Početna cena mu je 19.490 evra, a ističe se rotirajućim 10,1-inčnim ekranom multimedije.

Hyundai Inster: Sa cenom od 23.890 evra, nudi domet do 370 km, brzo punjenje, 96 KS i bogatu opremu.

Ovi modeli su posebno atraktivni za pravna lica koja mogu da iskoriste državne subvencije. U tom slučaju, električni automobil može da bude čak jeftiniji od sličnog benzinca, a uvek nudi bolju opremu i jači motor.