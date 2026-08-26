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U izdvojenom delu zgrade nekadašnje NAME u zagrebačkoj Ilici, nakon nekoliko meseci najava, otvorena je nova prodavnica odeće pod nazivom Central Outlet.

Reč je o delu prostora koji je, nakon ranijeg zakupa, ponovo dobio trgovačku namenu. Na plakatu u izlogu outleta navedeni su brojni poznati brendovi odeće i modnih dodataka, poput Triumpha, Toma Tailora, Bugattija, Anne Montane, Biance, Pierrea Cardina, Kocce, Digela i Ragmana.

Podsetimo, nakon javnog konkursa zbog stečaja NAME, zgradu u Ilici 4–6, kao i aneks u Radićevoj ulici, za nešto više od 17 miliona evra kupila je kompanija Izbor šesti. Od novog vlasnika traženo je da u objektu nastavi trgovinsku delatnost u naredne dve godine, kao i da preuzme sve radnike i robu.

Inače, kompanija Izbor šesti osnovana je u Solinu 2025. godine, a iza nje stoje osnivači Nina Banović i Ivan Budalić, dok su članovi uprave i direktori Andrija Banović i Ante Budalić.

Banovići su široj javnosti poznati kao bivši vlasnici optičkog lanca Anda, lidera u toj delatnosti na hrvatskom tržištu, dok su Budalići aktivni u sektoru nekretnina, odnosno u iznajmljivanju i upravljanju nekretninama.