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Ovo pitanje ponovo je otvoreno nakon podataka Popisa stanovništva iz 2022. godine koji pokazuju da se u Sremskoj oblasti nalazi čak 3.254 napuštena stana, dok ih je na teritoriji Srbije registrovano više od 123.500.

Iako mnogi pretpostavljaju da iza svakog napuštenog stana stoji slučaj bez naslednika, stručnjaci upozoravaju da je stvarnost mnogo složenija.

Kada država postaje vlasnik stana?

Prema Zakonu o nasleđivanju, krug potencijalnih naslednika u Srbiji veoma je širok.

Pravo na nasledstvo imaju deca, bračni drug, roditelji, braća i sestre, ali i dalji srodnici. Zbog toga su slučajevi u kojima država postaje vlasnik nekretnine zapravo relativno retki.

Pre nego što se donese odluka da imovina pripadne Republici Srbiji, sud i javni beležnik imaju obavezu da pokušaju da pronađu naslednike, čak i kada oni žive u inostranstvu.

Tek kada se iscrpe sve zakonske mogućnosti i utvrdi da naslednika nema, nekretnina može postati državna svojina.

Postupak traje godinama

Malo ko zna da se ovakvi postupci ne završavaju brzo.

Sud putem javnog oglasa poziva potencijalne naslednike da se jave u roku od godinu dana. Ukoliko se niko ne pojavi i ne dokaže pravo na nasledstvo, država može postati vlasnik celokupne zaostavštine.

U praksi se često dešava da se naslednici pronađu tek nakon više meseci ili godina, naročito kada žive u drugim državama ili nisu bili upoznati sa smrću vlasnika.

Zašto je na hiljade stanova prazno?

Veliki broj napuštenih stanova nema veze sa nedostatkom naslednika.

Najčešći razlozi su:

nerešeni imovinsko-pravni odnosi,

dugotrajni ostavinski postupci,

porodični sporovi oko podele imovine,

odlazak vlasnika u inostranstvo,

loše stanje objekata,

stanovi kupljeni kao investicija koji se retko koriste.

Upravo zbog toga statistika o napuštenim stanovima ne znači da su sve te nekretnine bez vlasnika.

Više od 3.200 napuštenih stanova u Sremu

Podaci pokazuju da je u Sremskoj oblasti evidentirano 3.254 napuštena stana, što ovu oblast svrstava među regione sa značajnim brojem nekorišćenih nekretnina.

Stručnjaci smatraju da je jedan od razloga i migracija stanovništva, posebno iz manjih sredina i sela, zbog čega veliki broj kuća i stanova ostaje prazan godinama.

Iako pojedine nekretnine na kraju mogu završiti u državnom vlasništvu, najveći broj napuštenih stanova i dalje ima poznate vlasnike ili naslednike, ali iz različitih razloga ostaje van upotrebe.