Hitno povlačenje jaja iz prodaje: Pronađena salmonela, proverite da li ste ih možda kupili i nemojte ih jesti
- Državni inspektorat Hrvatske povukao je iz prodaje konzumna jaja A klase proizvođača Dami i OPG Željko Mijić zbog prisustva Salmonella Enteritidis na farmi.
- Opoziv važi za sve LOT-ove sa rokom trajanja do 8. oktobra 2026, a potrošačima se savetuje da provere oznake i ne jedu ta jaja.
Državni inspektorat Republike Hrvatske u ponedeljak je povukao iz prodaje konzumna jaja A klase koja na tržište stavljaju „Proizvodno-trgovinski obrt Dami“, vlasnika Damjana Dujmenovića, i OPG Željko Mijić.
Kako navode iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske, potrošači se obaveštavaju da proizvođači konzumnih jaja A klase, "Proizvodno-trgovinski obrt Dami“, vlasnika Damjana Dujmenovića, i OPG Željko Mijić, zbog utvrđenog prisustva bakterije Salmonella Enteritidis na farmi, iz preventivnih razloga povlače konzumna jaja.
Reč je o farmi sa registracionim brojem 3HR0034, dok je broj pakirnog centra HR 2799 EU.
Opoziv se odnosi na konzumna jaja svih LOT-ova sa rokom trajanja, odnosno oznakom „najbolje upotrebiti do“, 8. oktobra 2026. godine.
Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) 178/2002, kojom se utvrđuju opšta načela i uslovi propisa o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i utvrđuju postupci u oblastima bezbednosti hrane.
Potrošačima se preporučuje da, ukoliko imaju navedena jaja, provere rok trajanja i LOT oznaku na pakovanju i da ih ne konzumiraju ukoliko odgovaraju podacima obuhvaćenim opozivom.
Kurir Biznis/Poslovni.hr