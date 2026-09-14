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Državni inspektorat Republike Hrvatske u ponedeljak je povukao iz prodaje konzumna jaja A klase koja na tržište stavljaju „Proizvodno-trgovinski obrt Dami“, vlasnika Damjana Dujmenovića, i OPG Željko Mijić.

Kako navode iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske, potrošači se obaveštavaju da proizvođači konzumnih jaja A klase,  "Proizvodno-trgovinski obrt Dami“, vlasnika Damjana Dujmenovića, i OPG Željko Mijić, zbog utvrđenog prisustva bakterije Salmonella Enteritidis na farmi, iz preventivnih razloga povlače konzumna jaja.

Reč je o farmi sa registracionim brojem 3HR0034, dok je broj pakirnog centra HR 2799 EU.

Opoziv se odnosi na konzumna jaja svih LOT-ova sa rokom trajanja, odnosno oznakom „najbolje upotrebiti do“, 8. oktobra 2026. godine.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) 178/2002, kojom se utvrđuju opšta načela i uslovi propisa o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i utvrđuju postupci u oblastima bezbednosti hrane.

Potrošačima se preporučuje da, ukoliko imaju navedena jaja, provere rok trajanja i LOT oznaku na pakovanju i da ih ne konzumiraju ukoliko odgovaraju podacima obuhvaćenim opozivom.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

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