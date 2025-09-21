Slušaj vest

Nakon više od 30 godina proizvodnje, porodična firma Lukač je objavila da odustaje od proizvodnje konzumnih jaja. Vest su saopštili na protestu ispred Hrvatskog veterinarskog instituta, koji im je, zbog pozitivnog testa na salmonelu, naložio da do ponedeljka usmrte 163.000 koka nosilja.

Za pozitivne nalaze Lukač tvrdi da su namešteni. Dodaje da su njegove koke nosilje vakcinisane protiv salmonele jer je vakcina besplatna, a celu proceduru je odredilo Ministarstvo, naveli su hrvatski mediji.

"Svaka koka nosilja se vakciniše kroz ciklus uzgajanja koji traje 18 nedelja. Ona prima ukupno 10 vakcina, od kojih su četiri protiv salmonele. Vakcina je besplatna, finansira je ministarstvo, nema potrebe da je bilo koji farmer zaobilazi. Vakcinu dobijamo od ministarstva, a licencirani veterinar dolazi da vakciniše", rekao je Marijan Lukač , proizvođač jaja.

Veterinarski institut odbacio optužbe

Hrvatski veterinarski institut odbacuje sve optužbe i kaže da je rad njihove nacionalne referentne laboratorije za analizu uzoraka pod stalnim nadzorom Državnog inspektorata i Ministarstva poljoprivrede.

Tvrde da su problemi sa kompanijom Lukač počeli 2019. godine kada je salmonela otkrivena na njihovoj farmi Caginec, a rezultati analize su naknadno potvrđeni u laboratoriji u Beču. Nakon toga, kažu, niz pozitivnih nalaza na salmonelu na farmama Lukač nastavljen je tokom godina.