Slušaj vest

"Zaljubio sam se u centar, u mir i tišinu Vračara, u beskrajni tok Dunava i u tajne koje kriju dvorišta“, započinje svoju priču osnivač „Četiri Coffee Bar-a“ u srcu prestonice.

„Beograd je kao svi gradovi, a opet kao nijedan drugi. Očaravajuć, obnavljan više od 40 puta, svaki put je donosio novu epohu.“

Druga strast koja ga je oblikovala bila je – kafa. „Ovde se kafa pije svuda – od ranog jutra do kasno uveče, sa prijateljima ili sami. Nije bilo drugog rešenja nego da spojim ta dva sveta i otvorim kafić“, objašnjava Zheltov. Tako je nastao „Četiri Coffee Bar“ – mesto u kojem su estetika, ritual i emocija podignuti na novi nivo.

Gosti u „Četiri Coffee Bar-u“ ne dolaze samo na piće. „Dođu kod nas po iskustvo“, kaže Zheltov. „To iskustvo čine četiri jednostavne komponente – estetika, zabava, edukacija i beg iz svakodnevnice.“

On objašnjava kako prostor nudi različite doživljaje u zavisnosti od potreba: „Želite mirno jutro uz knjigu? Sedite za sto pored prozora, udahnite miris svežeg espresa i samo posmatrajte ljude i ulice. Ili, ako vam je potreban poslovni sastanak, unutrašnjost u smirenom stilu i diskretna džez muzika neće vas ometati. A ako vas zanima da naučite nešto novo o kafi – samo pitajte baristu. Oni su profesionalci.“

Kafa na poseban način

Zheltov naglašava da je svaki detalj važan. „Beograd ima dugu tradiciju turske kafe i mi je oživljavamo. Kafa se kuva na pesku, u bakarnom džezvi, a servira u keramičkoj šoljici s poklopcem – tako aroma ostaje, a krema se ne gubi. Svaki gost zaslužuje najbolje. Tačka.“

Turska kafa na ruski način u Četiri Coffee Bar-u Foto: Printscreen/Inastagram

Njegova filozofija se ogleda i u drugim napicima: „Kapućino je najpopularniji, ali i najkompleksniji. Kalibrisali smo sve – od zrna, mlevenja, mleka, odnosa i temperature, do gustine pene. Freddo se mora mutiti u šejkeru, u affogato prvo ide sladoled pa tek onda kafa. Kod bumble napitka prihvatamo samo sveže ceđeni sok od pomorandže. To su stotine sitnih detalja, a svi moraju biti izvedeni besprekorno.“

U „Četiri“ možete probati i kafu pripremljenu na poseban način i to u staklenom sifonu uz pomoć pare. Baristi kažu da kafa pripremljena ovako zadržava svu svoju aromu i punoću ukusa. Mi smo imali prilike i da se uverimo u njen kvalitet, ali i proces pripreme.

„Tražite preporuku? Počnite sa sifonom. Jedinstven proces pripreme kombinuje metodu uranjanja i pour-over. Temperatura, para, pritisak i vakuum rade svoje – a otvoreni plamen čini ovu metodu vizuelno upečatljivom. Savršeno i za vaš Instagram.“

„Kada nas pitaju o razlikama u kulturi ispijanja kafe, obično očekuju poređenje. Ali kultura nije takmičenje. Poštovanje prema tradiciji ispijanja kafe znači i poštovanje prema gostu. ‘Mala puna’ ne postoji van Srbije, ali ovde ona nije samo kafa – ona je ritual. I mi to čuvamo“, objašnjava Zheltov.

Postoje razlike u preferencijama, navodi naš sagovornik. Turisti iz Zapadne Evrope vole kratki espreso, gosti iz Turske traže kafu iz džezve, u Srbiji se pije „mala puna“ i produženi, dok ruski gosti naginju alternativnim metodama pripreme. Pokušavati da ih ubedite u suprotno je besmisleno.

„Ruski gosti su iskusni – probali su mnogo toga, neki su čak pohađali barista kurseve. Sa našim baristima razgovaraju kao profesionalci sa profesionalcima. Teško ih je impresionirati – ponekad i nemoguće. Beograđani, kao i većina ljudi sa juga, vrlo su emotivni. Otvoreni su za nova iskustva, vole da dele svoje reakcije i utiske, i rado uče. Sve to nama donosi iskreno zadovoljstvo. Ako je iskustvo stvoreno i emocije doživljene – onda je naša misija ispunjena“, priča on.

Izazovi i ljubavno pismo Beogradu

Otvaranje kafića nije bilo jednostavno. „Inspiracija nas je nosila i nismo ni primetili početak. Pravi izazovi krenuli su sa dizajnom i nabavkom. Oprema i materijali su stizali iz Kanade, Australije, Italije, Nemačke, Rusije… nekad je izgledalo beskonačno. Podne pločice iz Italije čekali smo tri meseca, rasvetu iz Austrije morali smo da naručimo devet puta. Bilo je trenutaka kada smo mislili da nikada nećemo završiti“, priseća se Zheltov.

Ali sve je to deo priče. „Od početka je ovaj kafić zamišljen kao ljubavno pismo Beogradu i njegovim ljudima – a ljubav nikada nije jednostavna“, kaže sa osmehom.

Danas, „Četiri Coffee Bar“ predstavlja spoj ruske posvećenosti detaljima i beogradske otvorenosti za nove rituale. „Naši gosti, bilo da su iz Srbije, Rusije ili Evrope, dolaze da podelimo iskustvo. Ako su emocije tu – onda je naša misija ispunjena“, zaključuje Kirill Zheltov.