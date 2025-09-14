Slušaj vest

Kilogram suve nane na tržištu dostiže cenu od 4 do 5 evra, a hektar pod ovom biljkom može dati i do 1.500 kilograma suvog lista. Računica je jasna, prihod od hektara nane kreće se između 6.000 i 7.000 evra.

Troškovi ulaganja u podizanje i održavanje zasada iznose oko 2.000 evra (sadni materijal, radna snaga, navodnjavanje i sušenje), što znači da poljoprivrednik može da računa na čistu zaradu i do 5.000 evra po hektaru.

Najveća prednost proizvodnje nane jeste stalna potražnja. Farmaceutska i prehrambena industrija koriste je u ogromnim količinama: od čajeva, sirupa i eteričnih ulja, do bombona, sokova i kozmetike. Organska nana je posebno tražena na izvoznim tržištima, gde cena ide i 30 odsto više.

Proizvođači ističu da je otkup praktično zagarantovan, jer otkupljivači često dolaze i na imanje, a oni koji imaju sopstvenu sušaru ili destileriju ulja ostvaruju i dodatnu zaradu.

Foto: Shutterstock

Proizvodnja prilagođena malim i velikim gazdinstvima

Za gajenje nane nije potrebna skupa mehanizacija, pa se u posao mogu upustiti i mala porodična gazdinstva. Sadnice se sade na proleće, a već iste godine moguće je brati list. Biljka može trajati tri do četiri godine, pa ulaganja nisu svake sezone ista.

Stručnjaci savetuju da se posebna pažnja obrati na navodnjavanje i pravovremenu žetvu, jer od toga zavisi i kvalitet i količina suvog lista, a samim tim i cena.

Nana više nije samo biljka koja nas osvežava u čaju ona je postala ozbiljan izvor zarade u Srbiji. Sa ulaganjima koja nisu previsoka i tržištem koje neprestano raste, hektar ove lekovite biljke može doneti profit kojim se retko koja druga kultura može pohvaliti. Za mnoge poljoprivrednike, nana je upravo ono što im je trebalo da ostanu na selu i od poljoprivrede naprave unosan posao.