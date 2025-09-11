Slušaj vest

U selu Rašković kod Knića strpljivim radom uspeo je da odgaji više od 20 različitih vrsta. Neke papričice su pravi vatromet u ustima, a neke vrede čitavo malo bogatstvo. Dušan gaji i vrstu koja košta čak 25.000 dolara po kilogramu.

Dušanovo imanje danas krasi čak osam plastenika punih egzotičnih, vatrenih plodova, koji su našli svoje mesto na tržištu. Automehaničarski zanat je odavno zanemario i potpuno se posvetio povrtarstvu. Ideju za biznis mu je dala baka, kada im je jedne godine na slavu, za Đurđevdan, donela teglicu ljutih papričica koje su se gostima veoma dopale.

- Ubrzo potom sam zasadio nekoliko vrsta ljutih paprika, kod baka Mire na imanju u Raškoviću. Tada je to bilo samo iz hobija i za potrebe našeg domaćinstva. Konzervirali smo ih u zanimljivoj ambalaži I ubrzo shvatili da se to ljudima veoma dopada. Tada sam počeo da nabavljam seme ostalih vrsta I tako je sve počelo – priča Kragujevčanin Dušan Tašović, proizvođač ljutih paprika.

U posao s ljutim paprikama je uključena čitava njegova porodica čiji članovi žive u Kragujevcu. Svi imaju primarna zanimanja i radna mesta, ali pomažu uvek kada je to potrebno. Tako iz njihovih ruku nastaju različiti proizvodi od ljutih paprika, koji su jedinstveni i prepoznatljivi na tržištu.

- Moje primarno zanimanje je u oblasti konfekcije, ali uvek kada zatreba, nađem se u plasteniku. Četiri meseca koliko traje sezona radova, svi smo uključeni, čak i unuci koji imaju po pet godina, dolaze vikendom i beru. Ovde je najzanimljivije vikendom kada se okupe prijatelji, rođaci pa svi pripomognu koliko su u mogućnosti – kaže Svjetlana Tašović, majka proizvođača, koja je imanje u Raškovićima nasledila od roditelja.

Radovi u poljoprivredi Tošovićima nisu strani, iako dolaze sa gradske kaldrme. Mira i Mile Milosavljević su osim imanja naslednicima ostavili i ljubav prema radu i životinjama. A kako i ne bi kada je deda Mile bio ugledni konjar, u čijim štalama su gajena grla čistokrvne engleske pasmine, donoseći ovoj porodici u Raškoviće trofeje s konjičkih trka i derbija u Raškoviće sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. Porodični biznis s ljutim paprikama je donekle opstao i kako se ognjište ne bi ugasilo.

U Srbiji postoji još nekoliko uzgajivača ljutih paprika i oni je prerađuju u soseve i začine. Tašovići su za sada jedini u ovoj branši koji ove vatrene zalogaje proizvode i prerađuju kao takve. Za sada samo pojedine prodavnice i restorani na glasu u Beogradu i Novom Sadu imaju njihove proizvode.

- Bilo je raznih ponuda iz inostranstva, ali nismo mogli da ih prihvatilo jer mi za sada sa ovim obimom proizvodnje jedva zadovoljavamo potrebe domaćeg tržišta. Najveći problem je nedostatak radne snage. Ovaj posao naizgled nije težak ali je naročito intenzivan upravo u ovom periodu kada se paprika bere i pakuje, to je čini mi se najteže. Paprike se nekad i pincetom ubacuju u teglice, svaka mora biti idealno prava i iste dužine. Sve mora da se obavi po tačno utvrđenim pravilima, a to znači da je paprika ubrana sveža, cela s peteljkom i da se bez oštećenja upakuje konzervira. I sve bi bilo lakše da plodovi nisu dužine jednog centimetra i obima par milimetara. Dakle jasno je kakva se preciznost a i strpljenje traže – dodaje Dušan.

U plastenicima u Raškovićima, nedaleko od Knića, Mirini i Miletovi naslednici uspešno gaje i najskuplju sortu ljute paprike na svetu. Reč je o aja čarapiti koja potiče iz Perua i ima izuzetnu aromu.

- Kilogram ove paprike na svetskom tržištu vredi oko 25.000 dolara. Naravno reč je o suvoj, mlevenoj paprici. Pritom, to nije i najljuća paprika, ali je izuzetno cenjena zbog naročitog ukusa i arome. Mi je proizvodimo u količinama potrebnim za pakovanje mikseva u teglama. U njih staje još sedam vrsta ekstrenmo ljutih paprika. Gajimo još i sorte meksički kolibri, meksički i tajlandski čili, više vrsta habanero papričica, karolina riper, moruga, škoropin, đavolji jezik, aja čarapita... Od njih je takođe na ceni i karolina riper koja u svežen stanju ima cenu oko 10.000 dinara za kilogram, ali je mi nudimo isključivo u prerađenom obliku – zaključuje Dušan.

Ova vrsta paprike inače važi za najljuću sa 2,2 miliona skovila. Kažu da nakon konzumacije vatru u ustima „ne gasi“ nijedna poznata namirnica.