Već mesec dana u voćnjacima se beru jabuke. Kao što se i očekivalo, biće ih manje nego prošle godine, zbog aprilskog mraza.

- Po prognozama WAPA (World apple and pear association) rod će biti niži za 26-27 procenata u odnosu na prošlu godinu pa ćemo ove godine imati jabuka od 240.000 i 280.000 tona - izjavio je za Dnevnik predsednik Serbia Does Apples Association Gojko Zagorac.

Na domaćem i stranom tržištu, kazao je, naši voćari se sada mogu uklopiti sa cenama, ako su prinos i kvalitet dobri.

- Kilogram naveliko jabuka gala kretao se od 85 do 90 dinara na početku berbe do 60-65 dinara za prvu klasu sada.

Zagorac je naveo da smo prošle sezone (2024/2025) izvezli ukupno 115.500 tona jabuka, čija je prosečna cena u izvozu bila 0.79 evra po kilogramu.

U voćnjacima je završena berba jabuka sorte gala i sada se ubiraju sorte zlatnog i crvenog delišesa, greni smit, jonagold....

Dugogodišnji voćar Relja Kurjački iz Srbobrana ima dve sorte jabuka greni smit i zlatni delišes čiji je rod prepolovljen u odnosu na lanjsku godinu.

- Umesto po 60 tona po hektaru, obe sorte jabuka imaću po 30 tona po hektaru - rekao je Kurjački za Dnevnik.

Aprilski mraz naneo je štete profesionalnim voćnjacima uprkos tome što imamo antifrost sistem i kontrolisane uslove proizvodnje.

Ono što voćarima sada daje nadu, kazao je Kurjački, jeste cena jabuka.

- Zlatni delišes je skuplji za šest posto u odnosu na prošlu godinu u ovo vreme i sada košta naveliko 53 dinara, dok će jabuke greni smit biti skuplje za oko 20 posto nego lane, jer su više tražene.

Kurjački jabuke prodaje na domaćem tržištu i izvoznicima koji ih prodaju u Indiju i Englesku.

- Već nekoliko godina imamo priliku da jabuke izvozima na nova tržišta. Svake godine imamo nove kupce iz dalekih zemalja. Ranijih godina skoro 90 odsto jabuka odlazilo je u Rusku Federaciju, ali ih tamo sve manje izvozimo. Rusi imaju sada svoje jabuke, a mi naše prodajemo čak u Indiju, Englesku. - naveo je Kurjački.

U Turskoj i Kini manji rod

Po prognozama WAPA, prinos jabuka u Evropskoj uniji će ove godine po količinama biti sličan kao i lanjske godine.