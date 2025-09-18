VOĆE IZ SRBIJE SVE TRAŽENIJE U ENGLESKOJ, PA I U INDIJI! Berba u punom jeku, skočila cena otkupa
Već mesec dana u voćnjacima se beru jabuke. Kao što se i očekivalo, biće ih manje nego prošle godine, zbog aprilskog mraza.
- Po prognozama WAPA (World apple and pear association) rod će biti niži za 26-27 procenata u odnosu na prošlu godinu pa ćemo ove godine imati jabuka od 240.000 i 280.000 tona - izjavio je za Dnevnik predsednik Serbia Does Apples Association Gojko Zagorac.
Na domaćem i stranom tržištu, kazao je, naši voćari se sada mogu uklopiti sa cenama, ako su prinos i kvalitet dobri.
- Kilogram naveliko jabuka gala kretao se od 85 do 90 dinara na početku berbe do 60-65 dinara za prvu klasu sada.
Zagorac je naveo da smo prošle sezone (2024/2025) izvezli ukupno 115.500 tona jabuka, čija je prosečna cena u izvozu bila 0.79 evra po kilogramu.
U voćnjacima je završena berba jabuka sorte gala i sada se ubiraju sorte zlatnog i crvenog delišesa, greni smit, jonagold....
Dugogodišnji voćar Relja Kurjački iz Srbobrana ima dve sorte jabuka greni smit i zlatni delišes čiji je rod prepolovljen u odnosu na lanjsku godinu.
- Umesto po 60 tona po hektaru, obe sorte jabuka imaću po 30 tona po hektaru - rekao je Kurjački za Dnevnik.
Aprilski mraz naneo je štete profesionalnim voćnjacima uprkos tome što imamo antifrost sistem i kontrolisane uslove proizvodnje.
Ono što voćarima sada daje nadu, kazao je Kurjački, jeste cena jabuka.
- Zlatni delišes je skuplji za šest posto u odnosu na prošlu godinu u ovo vreme i sada košta naveliko 53 dinara, dok će jabuke greni smit biti skuplje za oko 20 posto nego lane, jer su više tražene.
Kurjački jabuke prodaje na domaćem tržištu i izvoznicima koji ih prodaju u Indiju i Englesku.
- Već nekoliko godina imamo priliku da jabuke izvozima na nova tržišta. Svake godine imamo nove kupce iz dalekih zemalja. Ranijih godina skoro 90 odsto jabuka odlazilo je u Rusku Federaciju, ali ih tamo sve manje izvozimo. Rusi imaju sada svoje jabuke, a mi naše prodajemo čak u Indiju, Englesku. - naveo je Kurjački.
U Turskoj i Kini manji rod
Po prognozama WAPA, prinos jabuka u Evropskoj uniji će ove godine po količinama biti sličan kao i lanjske godine.
- U Poljskoj je planiran prinos od oko 3.300.000 tona jabuka. Voća će biti manje na turskom tržištu koje je stradalo od mraza, pa će jabuka imati manje za oko 40 procenata, odnosno oko 1.500.000 tona jabuka manje. Očekuje se i da će Kina imati manje jabuka, za oko pet procenata, odnosno na tamošnjem tržištu biće niži prinos za 2.000.000 tona.
Manji rod jabuka osetiće se i u našoj zemlji, zatim Moldaviji, Ukrajini i tako dalje.
