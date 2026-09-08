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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju proizvoda Piskavica, MDH FENUGREEK LEAVES (KASURI METHI), u pakovanju od 100 grama.

Reč je o proizvodu LOT 312, sa rokom „najbolje upotrebiti do“ 30. novembra 2026. godine, poreklom iz Indije.

Razlog povlačenja je utvrđen povišen nivo pesticida hlorpirifosa. Ovi sušeni listovi koriste se kao dodatak različitim jelima, navode prodavci koji imaju proizvod u ponudi.

Veleprodaju opozvanog proizvoda obavlja kompanija Fresh Tropical Srl iz Korbete u Italiji, dok je kao maloprodajno mesto navedena prodavnica Spice Bazaar, na adresi Savska cesta 12 u Zagrebu, odnosno kompanija Arna Bazar d.o.o.

Iz Državnog inspektorata naglašavaju da se obaveštenje o povlačenju odnosi isključivo na proizvod sa navedenim podacima — pakovanje od 100 grama, LOT 312 i rok "najbolje upotrebiti do" 30. novembra 2026. godine.

Kurir Biznis/Dnevno.hr

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