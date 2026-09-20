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Kompanija "Rakuten Viber" najavila je na 10. Forumu naprednih tehnologija u niškom Naučno-tehnološkom parku da će za manje od 30 dana u Srbiji biti aktivan servis koji će omogućiti slanje i primanje novca posredstvom ove aplikacije. Ovaj važan projekat realizovan je u saradnji kompanije "Rakuten Viber", Narodne banke Srbije i kompanije "PayChat", a predstavlja inovativan iskorak koji olakšava svakodnevne finansijske transakcije bez potrebe za dodatnim instalacijama ili kompleksnim podešavanjima.

Šta je PayChat i kako funkcioniše

PayChat je moderan čet-bot dostupan na Viber platformi, dizajniran da posluži kao praktičan most između korisnika i njihove postojeće aplikacije za mobilno bankarstvo. Namenjen je svima koji žele da jednostavno pošalju ili zatraže novac među prijateljima, članovima porodice ili poslovnim partnerima.

Foto: Viber

Da bi korisnik slao novac, potrebno je samo da ima pristup aplikaciji svog mobilnog bankarstva na istom telefonu na kojem koristi Viber. S druge strane, za primanje novca preko PayChata, neophodna je besplatna registracija za uslugu "Prenesi" (Transfer) u okviru aplikacije mobilnog bankarstva, čime se broj telefona povezuje sa bankovnim računom. Ovaj sistem omogućava prijem sredstava isključivo putem broja telefona, bez potrebe za razmenom i ukucavanjem brojeva bankovnih računa.

Proces je koncipiran tako da bude maksimalno jednostavan. Korisnik u Viber pretrazi pronalazi PayChat čet-bot, prolazi kroz kratak proces odabira jezika i prihvatanja uslova, a zatim direktno iz svojih kontakata bira osobu, unosi iznos i pokreće plaćanje.

Otklanjanje svakodnevnih prepreka u plaćanju

Aleksandar Birovljev, direktor i suosnivač PayChata, u razgovoru za Biznis Kurir ističe da je osnovna ideja zadržavanje korisnika u prirodnom kontekstu razgovora, uz eliminaciju nepotrebnih koraka prilikom transfera novca.

- PayChat je trenutno zamišljen da omogući brz, lak i jednostavan transfer novca među građanima. Napravljen je oko postojeće infrastrukture platnih sistema. Ono što on rešava je to da vi zadržite taj kontekst razgovora koji svakodnevno imamo u okviru Vibera, gde se dogovaramo da li ćemo zajedno da skupljamo novac za neki rođendan ili slično, i da vrlo lako iz tog konteksta uđete u aplikaciju mobilnog bankarstva, izvršite plaćanje, vratite se i nastavite čet - objašnjava Birovljev.

Foto: Kurir

On dodaje da sistem rešava ozbiljnu frikciju sa kojom se građani svakodnevno susreću.

- Kada se dogovorimo da prenesemo jedno drugom novac, vi morate da date broj računa. Onda morate da uđete u aplikaciju, unesete ime i prezime, platni kod, zatim kopirate broj računa iz Vibera. Ovde PayChat sav taj razgovor pakuje u jednu poruku koju prosledi banci. Banka od toga napravi već popunjen nalog i vi se uz pomoć PIN-a ili biometrije ulogujete, platite i vratite u Viber - navodi Birovljev i naglašava da to nije klasičan startap, već inovacija koja se naslanja na postojeće navike i izgrađenu infrastrukturu.

Ograničenja u pogledu dostupnosti banaka ne postoje. Sve banke u Srbiji su momentalno uključene od prvog dana jer sistem koristi postojeću infrastrukturu IPS plaćanja i sistema "Prenesi" koju je kreirala Narodna banka Srbije.

Maksimalna sigurnost i zaštita podataka

Korišćenje PayChata za fizička lica je potpuno besplatno, dok sve obaveze u vezi sa bankarskim provizijama ostaju u skladu sa postojećim ugovorom koji korisnik ima sa svojom bankom.

Sistem je potpuno bezbedan jer PayChat ne čuva finansijske podatke, ne procesuira plaćanja i nema pristup bankovnim kredencijalima. Kada korisnik izabere opciju za plaćanje, čet-bot ga automatski preusmerava u njegovu aplikaciju mobilnog bankarstva, gde se transakcija potvrđuje standardnim sigurnosnim merama banke.

1/8 Vidi galeriju Uskoro ćemo moći da šaljemo novac i dok se dopisujemo: Stiže PayChat u Srbiju, podržavaju ga sve banke, evo kako da jednim klikom pošaljete novac preko Vibera Foto: ARR

Kako bi ovakva inovacija mogla da zaživi u praksi, ključnu ulogu odigrala je Narodna banka Srbije (NBS) kreiranjem adekvatnog sistema. Aleksandar Stanojević, rukovodilac Odeljenja za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i usluga u Sektoru za platni sistem NBS, govoreći na 10. Forumu naprednih tehnologija u Nišu, objasnio je da je osnovni zadatak banke, kao operatora sistema, bio stvaranje preduslova i okruženja za puštanje ovakve usluge u rad.

- To podrazumeva pitanja koja se odnose na tehničke i pravne zahteve, kao i na odnose sa učesnicima u sistemu. U ovom konkretnom slučaju, reč je o bankama - istakao je Stanojević.

Da bi korisnici mogli besprekorno da koriste uslugu slanja i primanja novca, Stanojević navodi da je bilo neophodno da se sa svim bankama prilagode, implementiraju i uspostave odgovarajući interfejsi za programiranje aplikacija. Pored tehničkog i pravnog okvira, NBS je obezbedila i rigorozan proces provere.

- Mi kao centralna banka, odnosno kao operator ovakvog sistema, kreiramo testno okruženje u kojem je moguće na odgovarajući način testirati sva predložena rešenja, kako bi ona, u odnosu na regulatorne zahteve, bila na nivou koji odgovara i regulatoru i poslovnom sektoru - naglasio je on.

Prema njegovim rečima, proces testiranja zahtevao je veliki angažman svih uključenih strana, a sve sa jednim jasnim ciljem, da se sa tehničke strane ispune svi zahtevi kako bi se na kraju dobila usluga koja je potpuno bezbedna za korisnike i koja je u potpunosti usklađena sa svim regulatornim kriterijumima.

Viberova vizija: Put ka "Super aplikaciji"

Za Rakuten Viber, uvođenje ovakvog sistema predstavlja strateški korak ka transformaciji u takozvanu "super aplikaciju". Konstantin Kostadinov, direktor za strateška partnerstva ove kompanije, naglašava važnost lokalnog tržišta na kojem Viber ima visoki procent aktivnih korisnika, što Srbiju svrstava u sam vrh.

- Glavni razlog za ulazak u sferu plaćanja je činjenica da idemo u pravcu stvaranja super aplikacije. Ne možemo se nazvati super aplikacijom ako nemamo rešenje za plaćanje unutar nje. Saradnja sa Narodnom bankom Srbije i PayChatom ima mnogo smisla jer mi postajemo interfejs, dok oni obezbeđuju uslugu u pozadini - ističe Kostadinov za Biznis Kurir.

Foto: ARR

On pojašnjava da poverenje korisnika u banke ostaje netaknuto, jer platforma samo skraćuje korisničko iskustvo i čini ga lakšim.

- Besplatno se prikačite na čet-bot, povežete se sa vašom bankarskom aplikacijom i, kao što biste poslali poruku, obavljate transfer sredstava. Ono što u procesu transakcije novca ne možete da izbegnete je dvofaktorska zaštita, verifikacija i autorizacija. Ova dva koraka ostaju u domenu Narodne banke Srbije i finansijskih institucija, tu ostaje sigurnost za korisnike. Viber je interfejs koji sam proces za korisnika čini jednostavnijim i lakšim - precizira Kostadinov.

Govoreći o razlozima zašto je projekat besplatnog slanja novca pokrenut upravo ovde, Kostadinov je izneo impresivne statističke podatke o zastupljenosti aplikacije.

- Srbija je među našim najaktivnijim tržištima. Imamo 96 ili 97 odsto aktivne baze korisnika na ovom tržištu- naglasio je Kostadinov.

S obzirom na to da je baza korisnika u Srbiji gotovo maksimalna, Viber se više ne fokusira na akviziciju novih, već na angažman postojećih korisnika kroz uvođenje novih funkcionalnosti poput plaćanja, "dating" rešenja, platforme za male biznise, veštačke inteligencije (ChatGPT) i eSIM tehnologije.

- Kada ste u fazi da imate skoro 100 odsto korisničke baze na tržištu, vaš fokus više nije na privlačenju korisnika. Nema puno preostalih korisnika koje bismo mogli da dovedemo na platformu, a ne možete instalirati Viber dva puta na istom uređaju - objasnio je Kostadinov i dodao:

- Ono na šta smo mi fokusirani jeste njihova angažovanost. Želimo da imamo angažovanije korisnike, a za to je potrebno da im pružimo sve više funkcionalnosti unutar aplikacije.

Iako je primarni fokus PayChata trenutno na transferu novca između građana, u narednim mesecima se očekuje dalje širenje ekosistema. Planirano je da preko ovog servisa bude omogućeno plaćanje računa, kao i plaćanje trgovcima, kako na internetu, tako i u klasičnim prodavnicama, čime će se dodatno iskoristiti potencijal koji nudi integracija svakodnevne komunikacije i instant plaćanja.