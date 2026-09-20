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Austrijski proizvođač mašina za brizganje plastike i gume ENGEL širi svoju proizvodnu mrežu otvaranjem novog pogona u Kikindi, gde će se u prvoj fazi proizvoditi mašinski obrađene komponente. Kompanija planira da u naredne tri godine zaposli oko 150 radnika.

Fabrika na 13.000m2

Novi pogon prostiraće se na 13.000 kvadratnih metara, a deo je šire reorganizacije ENGEL evropske proizvodne mreže. Kompanija navodi da je cilj da se deo mehaničke proizvodnje pozicionira na lokacijama koje nude odgovarajuće troškovne i proizvodne uslove, dok bi austrijski pogoni dobili dodatne kapacitete za složenija i kupcima prilagođena rešenja.

Prema navodima kompanije, proizvodnja u Kikindi trebalo bi da doprinese kraćim rokovima isporuke i stabilnijem snabdevanju kupaca, posebno na evropskom i američkom tržištu. ENGEL istovremeno želi da smanji zavisnost od nabavke iz Azije i ojača evropski lanac snabdevanja, prenosi Pluton logistics.

"Novi pogon u Kikindi dopunjuje naše postojeće fabrike širom Evrope", rekao je Stefan Engleder, izvršni direktor ENGEL Grupe.

Privukli ih kvalitetni radnici

Kikinda je, kako navode u kompaniji, izabrana zbog kvalifikovane radne snage i postojeće industrijske infrastrukture, što bi trebalo da olakša uključivanje novog pogona u postojeću evropsku proizvodnu mrežu.

Za rukovođenje kompanijom ENGEL Srbija biće zadužen Peter Jungwirth, koji će tu funkciju obavljati uz svoju sadašnju poziciju komercijalnog direktora ENGEL-ove lokacije u Kaplicama u Češkoj.

Lokalni tim u Srbiji obučavaće iskusni zaposleni iz Austrije, uz prenos proizvodnog znanja i procedura kompanije.

ENGEL je jedan od vodećih svetskih proizvođača mašina i sistema za brizganje plastike i gume. Kompanija je osnovana 1945. godine, a danas zapošljava više od 7.000 ljudi širom sveta. U finansijskoj 2025/2026. godini ostvarila je globalni promet od 1,4 milijarde evra, navodi se na zvaničnom sajtu.