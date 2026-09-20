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Da li bolje imati dva seta guma ili izgurati godinu na univerzalnim

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Sve veći troškovi goriva i održavanja vozila opterećuju kućni budžet, a u računicu treba uračunati i kupovinu zimskih guma. Zato mnogi vozači traže kompromis.

Da li dva puta godišnje menjati gume, čekati u redovima kod vulkanizera i plaćati skladištenje drugog kompleta, ili jednostavno koristiti jedan set guma tokom cele godine?

Pitanje zimskih i celogodišnjih guma vozače često deli u dva tabora. Najnoviji nezavisni testovi, međutim, pokazuju da obe opcije imaju svoje prednosti i mane.

Za poređenje njihovih stvarnih mogućnosti najbolje je pogledati rezultate testova. Oni mogu biti jedan od faktora pri konačnoj odluci, posebno u vreme kada su troškovi goriva, održavanja i osiguranja već značajno porasli.

Testovi pokazuju stvarne razlike

Nemački časopis AutoBild u velikom testu guma za celu sezonu direktno je uporedio njihove karakteristike sa referentnim zimskim i letnjim gumama. Merene su razlike u dužini kočenja i ponašanju automobila pod istim uslovima.

Sličan pristup koristi i nemački automobilski klub ADAC, koji gume za celu gorinu testira odvojeno, a zatim njihove rezultate upoređuje sa strogo postavljenim kriterijumima bezbednosti koji važe za zimske gume.

Rezultati pokazuju da pojedini modeli, poput Pirelli Cinturato All Season SF3 i Continental AllSeasonContact 2, na ugaženom snegu ostvaruju veoma dobru trakciju i bočno vođenje, gotovo na nivou pojedinih zimskih guma srednje klase.

Međutim, situacija je drugačija kod naglog kočenja na čistom snegu i ledu. Zimske gume, poput Michelin Pilot Alpin 5 ili Continental WinterContact TS870, zaustavljaju automobil nekoliko metara ranije.

Razlog su gušća mreža lamela i posebna gumena smeša prilagođena niskim temperaturama.

Ako živite u planinskom području ili često vozite po neočišćenim i zavejanim putevima, zimske gume su i dalje prikladniji izbor.

Mokar i suv asfalt: Kada celogodišnje mogu biti bolje?

Zima u gradu uglavnom izgleda potpuno drugačije nego u planinskim krajevima. Veći deo sezone donose mokar asfalt, bljuzgavicu, kišu i temperature između dva i osam stepeni Celzijusa iznad nule.

Upravo u takvim uslovima prednost može da pređe na stranu celogodišnjih guma.

Tipična zimska guma ima veoma mekanu smešu i duboke kanale, što pri višim temperaturama može da dovede do dužeg kočionog puta i manje preciznog upravljanja na suvom ili blago vlažnom asfaltu.

S druge strane, kvalitetna celogodišnja guma, poput Bridgestone Turanza All Season 6, na suvom i mokrom asfaltu može da ostvari rezultate kočenja koji su veoma blizu letnjim gumama.

Za vožnju po gradu, autoputu i nizijskim predelima sa uglavnom blagim zimama, kvalitetna celogodišnja guma može da ponudi stabilno i precizno ponašanje automobila.

Kada štedite, a kada zapravo gubite?

Na prvi pogled, računica deluje jednostavno i ide u korist celogodišnjih guma.

Ne morate da kupujete drugi komplet guma, a eventualno ni dodatne felne. Nema dva sezonska odlaska kod vulkanizera, niti plaćanja skladištenja.

Ukupna godišnja ušteda može, prema navodima iz analize, da iznosi između 500 i 1.200 KM, a može biti i veća kada se uračunaju svi troškovi vezani za dva kompleta guma.

Ipak, postoje dva važna problema.

Prvi je kilometraža i habanje. Celogodišnje gume koriste se tokom cele godine, pa se tokom vrelih letnjih dana njihova smeša može brže trošiti nego kod tvrđih letnjih guma.

Ako godišnje prelazite više od 20.000 kilometara, celogodišnje gume možete potrošiti za svega dve sezone. U tom slučaju početna ušteda praktično nestaje.

Drugi problem je dubina šare.

Kada profil padne ispod četiri milimetra, celogodišnje gume gube deo svojih zimskih karakteristika. Tokom leta njihova upotrebljivost je nešto veća, pa vozač eventualno može da ih koristi još neko vreme pre kupovine novog kompleta.

Zbog toga su celogodišnje gume prvenstveno namenjene vozačima koji godišnje prelaze do oko 10.000 kilometara i uglavnom voze u područjima sa blagim zimama.

Najjeftinije gume mogu skupo da vas koštaju

Bez obzira na to da li birate zimske ili celogodišnje gume, jedna poruka ADAC-ovih i AutoBildovih testova posebno se izdvaja: ne treba štedeti po svaku cenu.

U testu celogodišnjih guma, jeftina kineska guma Goodride zaustavila je automobil tek nakon 103 metra pri brzini od 100 km/h na mokroj i suvoj podlozi. Za poređenje, automobil sa vrhunskom Bridgestone gumom zaustavio se nakon 83 metra.

Slična razlika zabeležena je i kod zimskih guma. Modeli poput Syron i Evergreen imali su čak 15 metara duži put kočenja na mokroj podlozi u odnosu na pobednički Goodyear.

Zato nemački stručnjaci, kada je cilj ušteda, preporučuju da se makar bira proverena guma iz etablirane srednje klase, poput Hankooka, Vredesteina ili Klebera.

Na kraju, izbor između zimskih i celogodišnjih guma najviše zavisi od toga gde vozite, koliko kilometara prelazite i kakvi su vremenski uslovi u kraju u kojem živite. Za vozače koji se uglavnom kreću po gradu i prelaze manje kilometara, kvalitetne celogodišnje gume mogu biti praktično rešenje. Za one koji često voze po snegu, ledu i planinskim putevima, prednosti zimskih guma postaju mnogo izraženije.