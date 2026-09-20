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Na benzinskoj pumpi sve deluje jednostavno: ubacite pištolj u rezervoar, počnete da sipate gorivo, a kada se začuje karakterističan "klik“, točenje se automatski prekida. To je znak da je gorivo dostiglo predviđeni nivo.

Ipak, mnogi vozači tada nastavljaju da sipaju, pokušavajući da u rezervoar ubace još nekoliko decilitara.

Upravo ta navika, upozoravaju stručnjaci, vremenom može da izazove probleme na automobilu i dovede do računa od nekoliko stotina evra, piše Fenix magazin.

Šta znači kada pištolj "klikne“?

Kada se začuje karakterističan zvuk, automatski mehanizam prekida dotok goriva. To nije slučajan trenutak, već signal da je gorivo dostiglo predviđeni nivo.

Nemački automobilski klub ADAC savetuje vozačima da nakon automatskog prekida ne nastavljaju sa točenjem.

Osim potencijalnog oštećenja pojedinih delova sistema vozila, višak goriva može dospeti i na lak automobila ili u okolinu.

Razlog se krije u konstrukciji modernih automobila.

Zašto je višak goriva problem?

U rezervoaru se neprestano stvaraju benzinske pare koje ne bi trebalo slobodno da odlaze u atmosferu. Zbog toga savremeni automobili imaju sistem za kontrolu isparenja goriva, poznat kao EVAP (Evaporative Emission Control System).

Jedan od njegovih važnih delova je filter, odnosno spremnik sa aktivnim ugljem. Njegov zadatak je da zadrži benzinske pare, koje motor tokom rada ponovo povlači iz sistema i sagoreva.

Ako vozač nakon automatskog prekida nastavi da sipa gorivo, u sistem ventilacije rezervoara može dospeti tečno gorivo, a ne samo benzinske pare za koje je sistem projektovan.

Aktivni ugalj namenjen je zadržavanju para, pa ponovljeno natapanje tečnim gorivom može povećati rizik od njegovog trošenja i oštećenja EVAP sistema.

To, međutim, ne znači da će se kvar pojaviti odmah nakon jednog dodatnog sipanja. Problem se može razvijati postepeno i postati primetan tek posle određenog vremena.

Kvar može da vas košta nekoliko stotina evra

Kada automobil registruje problem sa sistemom, na instrument tabli može da se upali lampica upozorenja.

Tada je često potrebno otići u servis kako bi se utvrdio uzrok.

Prema navodima ADAC-a, filter sa aktivnim ugljem se u slučaju kvara ne popravlja, već se menja. Konačna cena zavisi od modela automobila i vrste kvara, ali račun može iznositi nekoliko stotina evra, a u pojedinim slučajevima i više.

Zbog toga pokušaj da se nakon prvog "klika“ u rezervoar sipa još malo goriva nije naročito isplativ.

Nekoliko dodatnih decilitara može doneti zanemarljivu razliku na računu za gorivo, dok potencijalna popravka može biti višestruko skuplja.

Zašto vozači pokušavaju da sipaju što više?

Jedan od razloga za ovakvo ponašanje jeste i kretanje cena goriva.

Prema navodima iz izvornog teksta, u Nemačkoj od 1. aprila cene goriva na benzinskim stanicama mogu da se povećaju samo jednom dnevno, u podne.

Zbog toga deo vozača pokušava da natoči gorivo pre eventualnog povećanja cene i pritom iskoristi svaki raspoloživi prostor u rezervoaru.

Ipak, kada pištolj jednom automatski prekine točenje, poruka je prilično jasna - rezervoar je dostigao predviđeni nivo.

Nastavljanje točenja ne donosi značajnu uštedu, a može nepotrebno opteretiti sistem koji je projektovan za rad sa benzinskim parama, a ne sa viškom tečnog goriva.