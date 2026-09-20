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Time su nakon više od četiri decenije okončane njene kreditne aktivnosti u toj zemlji, u trenutku kada se pojačavaju američke sankcije usmerene na finansijske mreže Teherana.

Regulator je naveo zabrinutost da bi nastavak poslovanja banke mogao predstavljati rizik za deponente i finansijsku stabilnost, što je pokrenulo postupak na osnovu relevantne odredbe turskog Zakona o bankama.

Bank Mellat jedna je od najvećih iranskih finansijskih institucija, s ukupnom imovinom od oko 47,9 kvadriliona iranskih rijala (34,8 milijardi dolara) u martu 2026. godine, prema podacima iranskog pružaoca finansijskih podataka Shakhesban.

Bank Mellat se suočava sa sankcijama i finansijskim ograničenjima Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Velike Britanije zbog navodnih veza s iranskim nuklearnim i raketnim programima. Američko Ministarstvo finansija prvi put je uvelo sankcije ovoj banci u oktobru 2007. godine, optužujući je da pruža finansijske usluge Iranskoj organizaciji za atomsku energiju.

Banka veza Turske i Irana

Banka je prisutna u Turskoj od početka 1980-ih godina, kada je otvorila podružnicu u Istanbulu, a kasnije se proširila i na Izmir i Ankaru. Banka svoje poslovanje u Turskoj opisuje kao jednu od svojih značajnih podružnica u inostranstvu, koja podržava privredne aktivnosti u Turskoj i doprinosi zajedničkim projektima i trgovini između Turske i Irana.

Na kraju 2025. godine, poslovanje Bank Mellata u Turskoj imalo je ukupnu imovinu od 41 milion evra (42,1 milion dolara) i zapošljavalo 39 ljudi, prema podacima Udruženja banaka Turske.

Ovaj potez usledio je nakon nedavnih mera Turske, preduzetih nakon pooštravanja američkih sankcija protiv iranskih subjekata u okviru operacije "Economic Outcast", pokrenute krajem avgusta s ciljem prekidanja preostalih finansijskih kanala Irana i ometanja mreža koje podržavaju njegov režim.

Američki ministar finansija Skot Besent upozorio je da bi strane kompanije i finansijske institucije koje posluju sa sankcionisanim iranskim subjektima ili podržavaju njihove mreže za zaobilaženje sankcija takođe mogle da budu izložene sekundarnim sankcijama.

Proširenje američkih sankcija

U sredu je BRSA predala turskom Fondu za osiguranje štednih uloga (TMSF) kontrolu nad udelima koje drže tri najveća deoničara Golden Global Investment Banke, što obuhvata gotovo celu banku, manje od dve nedelje nakon što su SAD uvele sankcije toj banci i dve njene podružnice zbog navodnih veza s Iranom.

Vašington je 8. septembra takođe proširio sankcije na iranski avio-sektor, obuhvativši 36 subjekata, među kojima je 27 iranskih avio-kompanija i nekoliko kompanija u Turskoj koje su optužene za podršku kompaniji Mahan Air i drugim iranskim avio-prevoznicima.

Mahan Air je potom obustavio letove za Istanbul i Ankaru, počevši od 21. septembra.