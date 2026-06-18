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Da li će do 30. juna konačno biti rešena sudbina Naftne industrije Srbije, pitanje je na koje u ovom trenutku niko nema odgovor. Kako bi se reklo sportskim rečnikom, sad je lopta na terenu Rusa, od kojih sve zavisi.

Podsećamo, potpisan je ugovor između akcionara s MOL grupom u vezi s budućim upravljanjem NIS-om, a potom je i američki OFAK produžio operativnu licencu NIS-u do 30. juna. Istovremeno, MOL je dobio njihovu dozvolu za nastavak pregovora o kupovini većinskog paketa akcija srpske nafte kompanije, a JANAF produženje odobrenja za transport sirove nafte do NIS-a do 1. jula.

Rusi ne žure sa odlukom

Kako je za Biznis Kurir objasnio prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, mi smo sa naše strane učinili sve što smo mogli.

- Potpisivanje sporazuma između Vlade Srbije i MOL-a pokazuje da Beograd aktivno traži održivo rešenje za NIS u uslovima snažnog sankcionog pritiska. Srbija, Mađarska i američka strana pokazale su spremnost da se dođe do kompromisa koji bi obezbedio energetsku stabilnost regiona u novim geopolitičkim okolnostima. Istovremeno, ruska strana kao vlasnik kapitala očigledno pažljivo meri sopstvene interese i ne žuri sa odlukom - rekao je Rabrenović i naglasio:

- Konačno rešenje u velikoj meri zavisi od stava ruskog većinskog vlasnika. Rusija je kroz istoriju, kao i sve velike sile, pre svega vodila računa o sopstvenim strateškim interesima, pa se moglo za očekivati da i u ovom slučaju nastoji da dobije što povoljniju poziciju. Zato verujem da je njihova trenutna strategija bila kupovina vremena i čekanje razvoja odnosa sa SAD-om - dodao je on.

Samo interes

Prema njegovim rečima, konačan ishod zavisiće od intenziteta sankcionog pritiska Vašingtona, ali i od procene Moskve šta joj je prihvatljivije.

- Pouka koju možemo da izvučemo jeste da u međunarodnim odnosima nema fatalnih ljubavi, već pre svega stalnih interesa, ma koliko se građanima Srbije uporno plasirali drugačiji narativi. Upravo zato Srbija mora hladne glave da nastavi da štiti svoju energetsku bezbednost i sopstveni državni interes - poručio je Rabrenović.

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

Za Srbiju je u ovom trenutku od ključne važnosti ugovor koji je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala s MOL-om u vezi s budućim upravljanjem NIS-om. Sporazum, koji je prethodno usvojila Vlada Republike Srbije, omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad Rafinerije Pančevo. Ovaj ugovor će stupiti na snagu samo ako se MOL i "Gaspromnjeft" dogovore o kupoprodajnom ugovoru i to odobri američka Kancelarija za kontrolu strane imovine.

Amerikanci gube strpljenje

Profesor Ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković ocenio je da je država uradila sve što je u ovom trenutku bilo moguće, ali da ključni deo pregovora tek predstoji.

- S naše strane, mi smo uradili sve što je moguće. Znači, deo vezan za dogovor između MOL-a i srpskog dela je rešen, ali to ne znači da je celo pitanje gotovo. Ostaje da se postigne dogovor na relaciji "Gasprom" - MOL, bez čega nije moguće govoriti o konačnom rešenju - rekao je Mijušković za RTS.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Prema njegovoj oceni, sve kraća produženja licence mogu da znače da su pregovori u završnoj fazi, ali i da američka strana postepeno gubi strpljenje.

U slučaju sankcija patila bi Srbija

Dr Strahinja Obrenović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ukazao je da su se okolnosti u kojima se vode pregovori umnogome promenile od njihovog početka 19. januara.

- Dinamika je definitivno uticala na postupanje američke administracije kad je reč o sankcionisanju ruskih energetskih kompanija i izvesne doze fleksibilnosti koju je pokazala - ocenio je Obrenović za RTS.

On je podsetio da bi eventualne posledice sankcija najviše osetila Srbija.

- Ne treba izgubiti iz vida da je, bez obzira na vlasništvo, reč o srpskoj kompaniji, onoj koja posluje na našoj teritoriji, na našem tržištu - naveo je Obrenović.