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Nefunkcionalni prozori mogu da budu jedan od razloga zbog kojih tokom zime toplota iz doma "beži", a računi za grejanje rastu. Zato je pre uključivanja radijatora važno proveriti da li prozori dobro dihtuju. Dobra vest je da za prvu proveru nije potreban majstor, niti bilo kakav poseban alat. Dovoljan je običan komad papira.

Dovoljan običan papir

Postupak je jednostavan. Papir se postavlja između krila i rama prozora, ali ne na mestu gde se prozor otvara, već ispod, nakon čega se prozor zatvara. Zatim pokušajte da izvučete papir.

Ako papir ne može da se izvuče ili počne da se cepa, to znači da prozor dobro dihtuje.

Ako papir isklizne, proverite prozor

Provera se ne radi samo na jednom mestu. Potrebno je isprobati papir i sa druge strane prozora, jer rezultat može da pokaže da dihtovanje nije isto na svim delovima.

Ako papir lako isklizne između rama i krila prozora, to je znak da prozor ne dihtuje kako treba. Tada može biti potrebno proveriti gume ili okove, a ako problem ne može da se reši na taj način, pozvati majstora.

Trik je veoma jednostavan, svi imate papir kod kuće i možete to proveriti. Međutim, ako ne dihtuju dobro, papir će iskliznuti, to znači da bi trebalo da zamenite ili gume ili okove, ili da pozovete majstora u krajnjem slučaju.

Proverite prozore pre zime

Poenta ove provere je da se eventualni problem otkrije pre početka zime, kada će prozori biti važni za održavanje toplote u domu.

Ako već sada utvrdite da papir lako prolazi, imate vremena da proverite šta je potrebno popraviti.