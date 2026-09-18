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Ugovor su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević, v.d direktor preduzeća "Beogradski metro i voz" Andreja Mladenović, Slaven Andrić iz Sekretarijata za javni prevoz i Jang Fan u ime kineske kompanije Powerchina.

Sofronijevićeva je, nakon potpisivanja ugovora, rekla da je potpisivanje ovog ugovora važan korak za realizaciju projekta.

Kako kaže, zaključenjem ovog ugovora zaokružuje se faza 1 prve linije metroa u Beogradu. Prva faza prve linije beogradskog metroa povezivaće Makiško polje i Pančevački most (odnosno Karaburmu) i ova deonica duga je oko 15,4 kilometra (sa oko 11 kilometara podzemnih tunela građenih sa TBM).

Dve mašine "krtice", odnosno Tunnel boring machine (TBM), koje će graditi podzemne tunele prve linije beogradskog metroa, do oktobra stižu iz Kine do Luke Konstanca u Rumuniji, odakle će biti transportovane do Beograda, rekao je direktor JKP "Beogradski metro i voz" Andreja Mladenović.

On je dodao da će radovi na lansirnim mestima u Beogradu, odnosno mestima na koja će biti dopremljen TBM, krenuti u septembru ove godine.

Takozvane "krtice" proizvedene su u fabrici kompanije CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited) u kineskom gradu Čangša, gde su uspešno završile fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti (Factory Acceptance Test - FAT), koje je počelo krajem aprila ove godine.