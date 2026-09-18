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Majstori već odavno nisu jeftina stavka u kućnom budžetu, ali ono što se dogodilo majci jednog korisnika Redita spada u rubriku "verovali ili ne“.

- Mama je imala servisera za protočni bojler, ovlašćenog, i cena mi je pomalo neverovatna. Dobro, servis je bio 200 evra, što je znala pre njihovog dolaska. Oni su naknadno zamenili i automatski gasni odzračni lončić i sklop elektroda. Svaka zamena tih delova naplaćena je još po 200 evra i tako dolazimo do cifre od 600 evra. Neverovatno. Majstor joj je pokazao da delovi nisu ispravni, odmah joj je rekao cenu zamene i ništa joj nije bilo nametnuto. Ali opet smatram da je, s obzirom na to da je starija žena, prevarena - bila je ogorčena njena ćerka i dodala:

- Šta vi mislite, da li je ovo preterano ili ipak opravdavate cenu popravke? Popravak je trajao nešto više od sat vremena. Takođe, tražeći po Guglu i Fejsbuku, nigde nije moguće pronaći nikakve recenzije za servisera, što mi je malo sumnjivo - napisala je.

"Za ovakav posao uzme se 200 evra“

- Servis je od 60 do 100 evra, odzračni lončić košta najviše 25, a elektrode su 40 evra. Za ovakav posao uzme se 200 evra. Četiristo uzmeš baš kada želiš nekoga da odereš, a 600 evra je jezivo, iskreno. Nehumano - napisao je jedan korisnik.

Drugi korisnik smatra da bi cene ovakvih usluga trebalo ograničiti.

- Treba im ograničiti cene pa, ako im se ne sviđa, neka idu u Nemačku - poručio je.

Jedan komentator smatra da sami delovi obično čine mnogo manji deo ukupnog troška.

- Iskreno, delovi su obično sitnica kada je u pitanju nabavka. Tu manje-više plaćaš rad, a tu mogu da ti naplate koliko god žele, pogotovo ako vide da je reč o starijoj osobi koja se ništa ne razume, pa joj prodaju priču. Nabavljao sam neke prilično teško dostupne delove za veoma stari gasni bojler i čak su i ti teško dostupni delovi bili sasvim pristupačni - naveo je jedan korisnik.

"Preterana cena“

U raspravu se uključio i korisnik koji je naveo da radi kao ovlašćeni Vaillantov serviser.

- Ovlašćeni Vaillantov serviser ovde. Preterana cena. Ne znam tačan tip bojlera, ali sada sam pogledao cene i ovo bi bilo oko 183,47 evra plus PDV. Ovo što vam piše, zaptivka termokomponentnog modula i elektroda za paljenje, sadržano je u velikom servisnom kompletu koji košta 43,12 evra plus PDV. Ne znam šta je tačno menjao pod gasnim odzračnim lončićem, ali mislim da je običan koji stoji na pumpi, a i on košta 20,35 evra plus PDV. Tako da ste naseli, odnosno gospođo - zaključio je.

Jedan korisnik Redita savetovao je autoru objave da cene proveri kod ovlašćenog Vaillantovog servisa.

- Možete pitati za ponudu u ovlašćenom servisu Vaillant. Ti delovi se zaista često kvare posle nekoliko godina - napisao je.

Prema njegovom mišljenju, sporan je način na koji je na računu obračunat rad.