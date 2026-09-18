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Berba domaćih jabuka je počela, a voćari ove godine mogu da budu zadovoljni prinosom. Sa jednog stabla ubere se i do 50 kilograma jabuka, ali proizvođače ponovo muči isti problem - nema dovoljno radne snage.

Zbog toga su neki voćari pronašli zanimljivo rešenje. Otvorili su svoje voćnjake kupcima, koji sami beru jabuke, a zauzvrat ih plaćaju po povoljnijoj ceni.

Dođi i uberi

Na stablima su sazrele sorte jonagold i ajdared, poznate po tome što dugo zadržavaju svežinu. Iako je rod dobar, vremenski uslovi ove godine nisu bili idealni. Dugotrajna suša i visoke temperature ostavile su trag na plodovima.

- Vidi se po plodovima, nejednaki su. Ako ih je više u grupi, sitniji su, a ako je jabuka sama, krupnija je i lepša - rekao je Ivica Janjić iz Trapara.

Sa početkom berbe domaći proizvođači ponovo se suočavaju sa dobro poznatim problemom - nedostatkom berača. Istovremeno, troškovi proizvodnje porasli su oko 20 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Porodica Janjić zato je odlučila da kupcima ponudi mogućnost da sami uberu jabuke. Takav način prodaje proizvođaču smanjuje troškove berbe, dok kupac sveže voće dobija po nižoj ceni.

- Dolaze ljudi zato što se isplati. Po stablu budu tri do četiri kante, svaka po 15 kilograma. Svako sam bere i odmah razvrstava jabuke - rekla je Vesna Janjić.

Stare ili naborane jabuke, bilo sušene ili u sirćetu, bogate vlaknima i pektinom, mogu smanjiti holesterol, poboljšati varenje i podržati zdravlje srca Foto: Shutterstock

Da se ovakva kupovina isplati, smatra i Tomislav Keser iz Starog Petrovog Sela. Kupci plaćaju po stablu, a količina koju mogu da uberu može da bude velika.

- Petnaest evra je stablo. Mi smo ubrali vreću i po, sa dva stabla sigurno 45 kilograma. Isplati se, posle jabuke budu po evro, a znaju da budu i skuplje - rekao je Keser.

Na taj način proizvođači deo posla prepuštaju kupcima, a oni zauzvrat dobijaju jabuke po povoljnijoj ceni. Ovakav model istovremeno delimično rešava problem nedostatka radne snage i omogućava kupcima da do domaćeg voća dođu direktno iz voćnjaka.

Uvoz i niske otkupne cene dodatni su problem

Problemi domaćih voćara ne završavaju se kada jabuke budu obrane. Proizvođačima dodatnu poteškoću predstavlja nedostatak hladnjača u blizini, zbog čega nemaju dovoljno mogućnosti za skladištenje roda.

Voćari upozoravaju i na niske otkupne cene koje, kako tvrde, godinama ne prate njihove troškove proizvodnje. Dodatni pritisak predstavlja uvoz, posebno jabuka iz Poljske.

Zbog svega toga voćar Damir Vinković iz Orljavca odlučio je da smanji proizvodnju. Iskrčio je čak 1.400 stabala i prepolovio broj stabala u voćnjaku. Rod koji ostane prodaje sam, uglavnom kupcima na obali.

- Prošle godine sam prodavao kilogram za evro i po. Ove godine sigurno neću podizati cenu jer imam kvalitet i količinu. Nadoknadiću to razlikom koju imam u količini u odnosu na prošlu godinu - rekao je Vinković.

Vinković je kvalitet plodova uspeo da očuva zahvaljujući sistemu za navodnjavanje. Za sistem sa solarnim panelima i pumpom izdvojio je oko 6.000 evra.

Iako je reč o značajnom ulaganju, procenjuje da bi novac mogao da mu se vrati već tokom prve godine. Veća količina i bolji kvalitet jabuka trebalo bi, prema njegovoj proceni, da opravdaju uloženi novac.