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Stručnjaci upozoravaju da mnogi prave veliku grešku kada bacaju koru jabuke, jer upravo ona sadrži veliki deo vlakana, aroma i korisnih materija.

Mnogi ljudi vole jabuke, ali ne vole njihovu koru, pa je bacaju u smeće. Stručnjaci upozoravaju da je to velika greška, jer se upravo u kori nalazi značajan deo vlakana, ukusa i hranljivih sastojaka. Osim toga, kore od jabuke mogu poslužiti za pripremu brojnih proizvoda koje mnogi redovno kupuju u prodavnicama, a lako ih je napraviti kod kuće uz minimalan trud.

Jedno od najjednostavnijih rešenja jeste priprema domaćeg jabukovog sirćeta.

Za njegovu pripremu potrebno je kore jabuka staviti u staklenu teglu, preliti ih hladnom vodom i dodati dve kašike šećera. Teglu treba prekriti gazom i ostaviti na sobnoj temperaturi tri do četiri nedelje. Nakon toga sadržaj se procedi, a rezultat je blago voćno sirće pogodno za salate i marinade.

Osim što je praktično, domaće sirće može predstavljati i značajnu uštedu, jer organsko jabukovo sirće u prodavnicama često ima znatno višu cenu.

Napravite mirisan čaj od kora jabuke

Od kora jabuke može se pripremiti i aromatičan čaj. Kore je potrebno osušiti na papiru za pečenje tokom dva dana ili ih držati u rerni zagrejanoj na 80 stepeni oko sat vremena.

Nakon sušenja mogu se čuvati u tegli zajedno sa cimetom i karanfilićem. Za pripremu napitka dovoljno je jednu kašiku ove mešavine preliti ključalom vodom.

Takav čaj ispuniće prostoriju mirisom koji podseća na sveže pečenu pitu od jabuka. Pogodan je nakon obilnog obroka, ne sadrži kofein niti dodatni šećer i može biti odličan izbor za večernje opuštanje.

Od kora napravite hrskavi čips

Mogućnosti iskorišćavanja kora jabuke tu se ne završavaju. Od njih se mogu praviti domaći sirupi, želei, hrskavi čips, prah za obogaćivanje peciva, ali i prirodno đubrivo za biljke.

Za pripremu hrskavog čipsa potrebno je kore posuti mešavinom šećera u prahu i cimeta, rasporediti ih po plehu i peći na 120 stepeni oko 40 minuta.

Nakon pečenja dobija se lagana i hrskava poslastica bez konzervansa, koja može biti zdrava alternativa industrijskim slatkišima.

Bogate pektinom i antioksidansima

Od ostataka jabuka može se napraviti i domaći sirup. Potrebno ih je kuvati sa manjom količinom vode, šećerom i korom limuna oko dvadeset minuta. Nakon ceđenja dobija se gust sirup zlatne boje koji se može koristiti kao preliv za palačinke, dodatak jogurtu ili osnova za domaća osvežavajuća pića.

Kore jabuke bogate su pektinom, vlaknima i antioksidansima poput kvercetina. Veliki deo korisnih materija nalazi se odmah ispod površine kore, zbog čega se preporučuje konzumiranje cele jabuke.

Pre upotrebe važno je dobro oprati jabuke, naročito ako nisu iz organskog uzgoja.

Potpuno osušene kore mogu se samleti u fini prah pomoću mlina za kafu ili blendera. Takav dodatak ima blag miris jabuke i može se koristiti u pripremi mafina, palačinki, kolača i ovsenih kaša. Dovoljna je mala količina da obogati ukus gotovog jela.

Odlične i za biljke

Ako vam ipak ostanu kore koje ne želite da koristite u ishrani, mogu poslužiti kao prirodno đubrivo za biljke. Dovoljno ih je sitno iseckati i plitko zakopati u zemlju ili dodati kompostu.

Tokom razgradnje oslobađaju hranljive materije, među kojima je i kalijum, koji je veoma važan za zdrav rast i razvoj biljaka.