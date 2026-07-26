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Peškiri nakon pranja ponekad postanu grubi na dodir ili zadrže neprijatan miris. Do toga najčešće dolazi zbog nepravilnog pranja ili neadekvatnog održavanja, ali postoji nekoliko jednostavnih načina da se ovaj problem spreči.

Jedno od najvažnijih pravila jeste da se peškiri peru na višim temperaturama kako bi se uklonile bakterije i sprečili neprijatni mirisi. Preporučuje se pranje na 60 stepeni, dok se povremeno može uključiti i program na 90 stepeni ukoliko mirisi i dalje ostanu.

Ako ni to ne daje rezultate, u pomoć mogu da priskoče dva sastojka koja većina već ima u kući i za koja vam nije potrebno mnogo novca, alkoholno sirće i soda bikarbona. Soda bikarbona efikasno neutrališe neprijatne mirise, dok sirće pomaže u uklanjanju naslaga prljavštine, bakterija i buđi. Mogu se koristiti odvojeno ili zajedno tokom pranja.

Dovoljno je da u fazi ispiranja sipate pola šolje alkoholnog sirćeta direktno u bubanj veš-mašine. Sirće će omekšati tkaninu, ukloniti mrlje, bakterije i buđ. S druge strane, pola šolje sode bikarbone dodaje se na početku ciklusa pranja. Osim što uklanja neprijatne mirise, soda pomaže i u uklanjanju mrlja od hrane i ulja, reguliše pH vrednost vode i doprinosi čišćenju same veš-mašine.