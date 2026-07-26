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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jutros da pojedini poljoprivredni penzioneri, koji imaju relativno niske penzije, mogu da dobiju preko 50.000 dinara od države!

Predsednik Vučić ovog jutra gost je jutarnjeg programa TV Prva, gde govori o svim aktuelnim temama.

On je govorio i o isplati državne pomoći koje su najavljene.

- Dakle, to je ogroman novac. To će ići 14. septembra, a ovo iz akcionarskog fonda 22. septembra. Sada 14. dodajemo za penzionere, a posebno ide za borce i one sa boračkom zaštitom, zatim za one sa socijalnim primanjima, i na to idemo ovo iz akcionarskog fonda, moraćemo i iz budžeta nešto da dodamo.

- Zakon je bio mnogo glupo napravljen, i mi sada onima koji su preminuli u međuvremenu moramo dati to što je zarađeno kroz Akcionarski fond - kazao je Vučić. 

Vučić pojašnjava da pojedini poljoprivredni penzioneri, koji imaju relativno niske penzije, mogu da dobiju preko 50.000 dinara od države.

Predsednik je pojasnio i da smo bili na listi za američke takse od 12,5 posto, ali da smo skinuti sa te liste.

- Da vam otkrijem tajnu, dan pre toga smo skinuti sa liste! Mi vodimo razgovore i pregovore sa njima. Sačekaće verovatno kraj pregovora, ukoliko im to nije bila... Promenili su 9 zemalja. Vidite, niko me to nikada nije ni pitao. Iako su imali primedbe na prinudni rad zbog kineskih kompanija, ali smo prošli kroz sve nedirnuti. Evropska unija nije prošla nedirnuta kroz prinudni rad, dodao je on.

Vučić je naglasio da je prethodnih nedelja obilazio građane i razgovarao sa njima, te ističe da je najvažnije da čuje ljude, da ih sluša, i uvek mnogo toga nauči.

Kurir.rs

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