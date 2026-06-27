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Danas je PVC postao toliko uobičajen materijal da njegovo prisustvo jedva i primećujemo. Prozori i vrata od ovog materijala standard su u novogradnji i prilikom renoviranja, dok mnogi frižideri, veš-mašine i sitni kuhinjski aparati imaju kućišta od bele ili sive plastike. Čak se i u proizvodnji nameštaja sve više prave kombinacije drveta ili metala sa PVC elementima.

Razlog za ovoliku popularnost plastike je sasvim jasan, a leži pre svega u ekonomičnosti. U pitanju je izuzetno pristupačan, lagan i veoma izdržljiv materijal, savršen za užurbani tempo svakodnevnog života. Sa finansijske strane, ovakvi materijali u startu štede novac pri opremanju doma, jer nude dugotrajnost po znatno nižoj ceni u poređenju sa alternativama poput punog drveta ili metala.

Zašto bela plastika vremenom požuti

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Iako u početku deluje blistavo i čisto, bela plastika sa godinama postepeno počinje da menja boju, poprimajući blago žućkaste tonove. Ova pojava može biti ravnomerna, ali se često javlja i mestimično, najčešće na ivicama, tasterima aparata ili površinama koje su najviše izložene svetlosti. Zbog toga manji plastični delovi neretko izgledaju kao da su dotrajali od dugogodišnjeg korišćenja.

Ova promena je posebno uočljiva na klima-uređajima, koji se u ovom periodu godine neprestano koriste zbog iznenadnih i neočekivanih toplotnih talasa. Zbog naglog skoka temperatura, mnoga domaćinstva su ih ove sezone uključila ranije nego obično, često preskačući redovno predsezonsko čišćenje.

Kada je reč o samim uzrocima pojave ovih žutih fleka, odgovor leži u kombinaciji nekoliko faktora. Sunčeva svetlost, odnosno UV zračenje, glavni je krivac jer tokom godina razgrađuje stabilizatore u plastici i menja njenu samu strukturu. Tome se pridružuje i oksidacija, prirodni proces u kojem materijal reaguje u kontaktu sa vazduhom, vlagom i toplotom, što dodatno ubrzava promenu boje.Ceo ovaj proces starenja PVC-a se odvija polako, sve dok u jednom trenutku žuta nijansa ne postane i te kako očigledna i ukućanima i gostima.

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Ekonomično rešenje za uklanjanje žutila

Kada uređaji i stolarija vizuelno propadnu, mnogi pomišljaju na kupovinu novih aparata ili skupo angažovanje profesionalnih servisa za dubinsko čišćenje, što predstavlja veliki i često nepotreban udar na kućni budžet. Srećom, rešenje postoji i ne zahteva gotovo nikakva finansijska ulaganja.

Kao jedno od najefikasnijih sredstava za skidanje žutila sa plastike izdvaja se vodonik-peroksid, poznatiji kao hidrogen, koji mnogi već imaju u svojim kućnim apotekama. Bočica ovog sredstva košta svega nekoliko desetina dinara, što ga čini ubedljivo najisplativijim načinom da se belina vrati aparatima, čime se produžava njihov estetski vek trajanja i izbegava trošak prevremene zamene.