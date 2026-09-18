Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila uvek nosi određeni rizik. Automobil na probnoj vožnji može delovati besprekorno, prodavac vas može uveravati da nikada nije bio ozbiljnije oštećen, a kilometraža i servisna knjižica mogu izgledati potpuno uredno. Problem se često pojavi tek nekoliko dana ili nedelja kasnije, kada se otkrije farbani blatobran, trag curenja ulja, sumnjiva popravka ili kvar koji je očigledno postojao već u trenutku preuzimanja automobila.

Upravo zato pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora vredi izvaditi mobilni telefon i napraviti nekoliko vrlo konkretnih fotografija. One neće zameniti pregled stručnjaka niti same po sebi rešiti eventualni spor, ali mogu vrlo precizno pokazati u kakvom je stanju automobil bio na dan kupovine. Za nekoliko minuta može se napraviti dokumentacija koja će kasnije vredeti mnogo više od sećanja na ono što je prodavac rekao.

1. Fotografišite automobil sa svih strana

Nemojte napraviti samo jednu lepu fotografiju automobila. Potrebni su prednji i zadnji kraj, oba boka, te barem četiri fotografije iz uglova. Idealno je fotografisati automobil na dnevnom svetlu i na ravnoj površini.

Takvi snimci mogu kasnije otkriti ono što se tokom kratkog pregleda previdelo: različitu nijansu farbe na vratima ili blatobranu, nejednake zazore između delova karoserije, udubljenja, ogrebotine, napukla svetla ili tragove loše popravke nakon nezgode. Vredi posebno fotografisati svaki detalj koji izgleda sumnjivo, čak i kada prodavac tvrdi da je reč samo o "maloj ogrebotini sa parkinga".

Preporučuje se i korišćenje posebne SIM kartice, dok ne prodate auto Foto: Shutterstock

Dobro je snimiti točkove, felne i gume. Neravnomerno potrošena guma može ukazivati na probleme sa geometrijom točkova ili vešanjem, dok oštećene felne često govore o tome kako je automobil korišćen.

2. VIN broj – fotografija identiteta automobila

Jedna od najvažnijih fotografija trebalo bi da prikazuje VIN, odnosno identifikacioni broj vozila. Nemojte se zadovoljiti samo brojem ispisanim u dokumentima. Fotografišite ga direktno na automobilu i zatim uporedite sa saobraćajnom dozvolom i kupoprodajnim ugovorom.

VIN se, u zavisnosti od modela, može nalaziti ispod vetrobranskog stakla, na okviru vrata, u motornom prostoru ili može biti utisnut u karoseriju. Ako je dostupan na više mesta, vredi fotografisati sva.

Posebnu pažnju treba obratiti na područje oko utisnutog broja. Tragovi brušenja, varenja, sveže farbe ili neobično postavljena pločica razlog su za dodatnu proveru. VIN omogućava i kasniju proveru istorije automobila u dostupnim bazama, ali treba imati na umu da nijedna baza ne sadrži nužno potpunu istoriju svakog vozila.

3. Enterijer često otkriva više od kilometraže

Unutrašnjost automobila može biti vrlo dobar pokazatelj njegovog stvarnog stanja. Fotografišite vozačevo sedište, volan, ručicu menjača, papučice, centralnu konzolu, instrument tablu i prtljažnik.

Automobil koji navodno ima 60.000 ili 80.000 pređenih kilometara, a istovremeno ima potpuno izlizan volan, pocepanu bočnu stranicu sedišta i jako potrošene papučice, zaslužuje dodatnu proveru. Naravno, istrošenost nije precizan merač kilometraže; neko može uništiti unutrašnjost za relativno malo kilometara, dok drugi vlasnik čuva automobil i nakon 200.000, ali očigledna nesrazmera je uvek signal za oprez.

Fotografije su korisne i zbog opreme. Snimite navigaciju, ekrane, panoramski krov, električna sedišta i druge skuplje elemente koji su navedeni u oglasu ili ugovoru. Nakon preuzimanja neće biti rasprave o tome šta je automobil imao i u kakvom je stanju bio.

4. Brojač kilometara mora biti među prvim fotografijama

Broj pređenih kilometara jedan je od najvažnijih podataka kod polovnog automobila i često direktno utiče na njegovu cenu. Zato instrument tablu treba fotografisati neposredno pre kupovine.

Najbolje je dati kontakt ili pokrenuti motor tako da se jasno vidi kilometraža, ali i eventualne lampice upozorenja. Ako na fotografiji ostane zabeleženo da su u trenutku preuzimanja svetlele lampice motora, ABS-a, vazdušnog jastuka ili nekog drugog sistema, kasnije je mnogo lakše rekonstruisati šta se dešavalo.

Foto: Carina Srbije

Fotografiju kilometraže treba uporediti sa servisnim računima, zapisima sa tehničkih pregleda i servisnom knjižicom. Ako je automobil pre dve godine na servisu imao 145.000 kilometara, a danas pokazuje 128.000, objašnjenje je očigledno potrebno.

Još bolje je na dan kupovine napraviti nekoliko fotografija i kratki video instrument table tokom paljenja vozila.

5. Otvorite haubu i fotografišite sve što možete

Motorni prostor mnogi kupci samo površno pogledaju, pogotovo ako nisu tehnički potkovani. Upravo zato fotografije mogu biti vrlo korisne. Kasnije ih može pregledati mehaničar ili se mogu uporediti sa stanjem automobila nakon pojave problema.

Treba fotografisati motor iz nekoliko uglova, područje oko posude za rashladnu tečnost, čep za ulje, akumulator, vidljive cevi, spojeve i područje ispod motora ako je dostupno. Tragovi ulja, rashladne tečnosti, korozije, improvizovanih električnih spojeva ili obilje svežeg sredstva za čišćenje mogu biti razlog za detaljniji pregled.

Preterano opran motor neposredno pre prodaje nije automatski znak problema, ali može otežati otkrivanje curenja. Zato je mnogo važniji pregled na dizalici, gde se može videti donji postroj, zaštitne plastike, vešanje i tragovi tečnosti koji odozgo nisu vidljivi.

6. Fotografišite baš svaki dokument pre potpisivanja

Kupci često temeljno fotografišu automobil, a zatim potpuno zaborave na dokumentaciju. Pre potpisivanja vredi fotografisati sve stranice kupoprodajnog ugovora, servisnu knjižicu, račune o održavanju, zapisnike sa pregleda i eventualni primopredajni zapisnik.

Posebno treba sačuvati delove ugovora u kojima se navodi kilometraža, poznata oštećenja, broj ključeva, dodatna oprema i tvrdnje o stanju automobila. Ako prodavac navede da vozilo nije učestvovalo u nezgodi ili da je kilometraža verodostojna, takva izjava treba da se nalazi u dokumentu, a ne da ostane samo usmeni dogovor na parkingu.

Korisno je napraviti fotografije pre potpisivanja i ponovo nakon što obe strane potpišu dokument. Time ostaje jasan zapis sadržaja konačne verzije ugovora.

Fotografije su zaštita, ali nisu zamena za pregled

Mobilni telefon može da zabeleži mnogo, ali ne može da izmeri kompresiju motora, otkrije luft u vešanju ili pouzdano ustanovi da li je automobil ozbiljno popravljan nakon nesreće. Kod skupljeg polovnog vozila, nekoliko desetina ili stotina evra za nezavisni pregled pre kupovine je gotovo zanemarljiv trošak u odnosu na moguću popravku motora, automatskog menjača ili hibridnog sistema.

Najbolja kombinacija je zato jednostavna: provera istorije, pregled stručnjaka, probna vožnja i sopstvena fotodokumentacija. A ceo postupak fotografisanja traje možda desetak minuta.

Vredi povući još jedan potez, kratki video obilaska celog automobila neposredno pre preuzimanja, uključujući paljenje motora i instrument tablu. Desetak minuta uloženih pre potpisivanja može se mesecima kasnije pokazati kao najbolji potez koji ste napravili prilikom kupovine automobila.