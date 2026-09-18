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Prema podacima za 38. nedelju 2026. godine, odnosno period od 14. do 20. septembra, najviša evidentirana cena među kategorijama za koje postoje podaci za Srem je kod jagnjadi.

Jagnjad svih težina i rasa plaćaju se 500 dinara po kilogramu, dok je kod junadi teže od 480 kilograma evidentirana cena od 470 dinara po kilogramu.

Prasad težine od 16 do 25 kilograma dostižu 400 dinara po kilogramu, dok se tovljenici težine od 80 do 120 kilograma plaćaju 200 dinara po kilogramu.

Aktuelne cene u Sremu

Prema STIPS podacima za klanični otkup:

jagnjad, sve težine – 500 din/kg

junad preko 480 kg – 470 din/kg

prasad od 16 do 25 kg – 400 din/kg

tovljenici od 80 do 120 kg – 200 din/kg

Za krave za klanje, ovce i telad u aktuelnoj tabeli nije iskazana cena za Sremski region.

Prase od 20 kilograma oko 8.000 dinara

Kada se cena po kilogramu preračuna na težinu grla, prase teško 20 kilograma po ceni od 400 dinara vredelo bi oko 8.000 dinara.

Junad su znatno skuplja. Grlo teško 500 kilograma, uz cenu od 470 dinara po kilogramu, matematički bi vredelo oko 235.000 dinara.

Tovljenik težak 100 kilograma, uz cenu od 200 dinara, iznosio bi oko 20.000 dinara.

Reč je, međutim, samo o preračunu na osnovu objavljene cene po kilogramu. Konačan iznos za konkretno grlo zavisi od njegove stvarne težine i uslova otkupa.

Važno je napraviti razliku između ovih podataka i cena koje građani vide u mesarama i supermarketima.