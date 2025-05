Klaničari sa područja šumadijskog regiona protekle su sedmice otkupljivali telad simentalske rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 850 din/kg , što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period, prenosi STIPS.

- Niža je bila otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma u klanicama na području pčinjskog regiona protekle sedmice. Dominirao je iznos od 440 din/kg , a ponuda je bila dosta slaba - izveštava STIPS.

Klanice sa područja braničevskog regiona su protekle sedmice pored teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma otkupljivale i krave za klanje HF rase po dominantnoj ceni od 230 din/kg . Otkupna cena tovnih bikova SM rase težine iznad 500 kilograma zadržala je iznos od 410 din/kg u klanicama na području jablaničkog regiona.

U pčinjskom regionu najskuplji tovljenici

Dominantna otkupna cena tovnih svinja teških od 80 do 120 kilograma iznosila je čak 230 din/kg u klanicama na području pčinjskog regiona, što ukazuje na rast u odnosu na prethodnu sedmicu.

- U klanicama na području južnobačkog regiona došlo je do rasta otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja tokom poslednje sedmice aprila. Dominantna cena prasadi iznosila je 400 din/kg, tovnih svinja u kategoriji od 80 do 120 kilograma 185 din/kg, a tovljenika iznad 120 kilograma 175 din/kg.