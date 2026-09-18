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Šafran prati reputacija jednog od najskupljih začina na svetu, ali biljka od koje se dobija ne mora da bude rezervisana za velike proizvođače i udaljena polja. Crocus sativus moguće je uzgajati i u sopstvenoj bašti, pa čak i u saksiji na sunčanom balkonu ili terasi. Dobra vest je i da oni koji ga nisu posadili tokom avgusta još nisu zakasnili.

Britansko Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) navodi da je šafran, uprkos tome što je skup za kupovinu, relativno jednostavan za uzgoj. Lukovice se uglavnom sade krajem leta, ali ni sadnja tokom septembra nije prekasna. Cvetovi se potom pojavljuju u jesen, najčešće tokom oktobra.

Visoka cena šafrana postaje mnogo razumljivija kada se zna kako nastaje. Začin se dobija od samo tri tanke crvene niti tučka koje se nalaze u svakom cvetu. One se pažljivo izdvajaju i suše, a veliki deo tog posla obavlja se ručno. Za dobijanje samo jednog grama suvog šafrana potrebno je približno 150 cvetova, potvrđuje i RHS.

Nije reč o običnom prolećnom šafranu

Crocus sativus razlikuje se od šafrana čije cvetove u baštama obično povezujemo sa dolaskom proleća. Ova vrsta cveta u jesen i daje ljubičaste cvetove, u čijoj se sredini nalaze tri karakteristične crvene niti tučka. Upravo se one nakon berbe i sušenja pretvaraju u začin koji završava u malim pakovanjima na policama prodavnica.

Za sadnju treba pronaći otvoreno mesto sa mnogo sunca. Jednako je važno da je zemlja rastresita i dobro drenirana, jer dugotrajno zadržavanje vode oko lukovica može dovesti do njihovog propadanja.

Ako je zemlja teška i zbijena, pre sadnje treba poboljšati njenu propusnost. U baštama u kojima se voda posle kiše dugo zadržava, jedno od mogućih rešenja je uzgoj na povišenoj gredici. Važnost dobre drenaže posebno naglašava i RHS, koji za Crocus sativus preporučuje sunčano mesto i dobro drenirano zemljište.

Lukovice idu duboko u zemlju

Prilikom sadnje između lukovica treba ostaviti približno deset centimetara razmaka, a sade se na dubinu od 10 do 15 centimetara. Nakon sadnje potrebno ih je dobro zaliti. To, međutim, ne znači da zemlja nakon toga mora neprestano da bude mokra.

Ako je jesen kišna, prirodne padavine uglavnom će biti dovoljne. Tokom toplijih i sušnijih perioda treba proveravati vlažnost zemlje i po potrebi zalivati.

Šafran ne mora nužno da se uzgaja u baštenskoj gredici. Može da uspeva i u saksiji, ali ona mora biti dovoljno duboka i obavezno imati otvore kroz koje će višak vode moći da otiče. Potrebna je lagana i propusna zemlja, a saksiju treba postaviti na mesto gde će biljka dobijati mnogo direktne sunčeve svetlosti.

Septembarska sadnja još uvek ima smisla. Nakon letnjeg mirovanja biljka reaguje na pad temperature i povećanje količine vlage u zemlji i započinje novi ciklus rasta.

Prve cvetove možete dobiti ove jeseni

Prvi cvetovi mogu da se pojave već tokom prve jeseni nakon sadnje, iako ne treba očekivati da će svaka lukovica odmah obilno cvetati. RHS takođe upozorava da cvetanje prve godine može početi nešto kasnije.

Vremenom se oko matične lukovice stvaraju nove, manje lukovice, pa zasad može postajati sve gušći. Mladim lukovicama može biti potrebno nekoliko sezona pre nego što postanu dovoljno velike za cvetanje.

Nakon završetka vegetacije nadzemni delovi biljke postepeno odumiru, dok lukovice ostaju u zemlji i ulaze u period mirovanja.

Kada se pojave ljubičasti cvetovi, dolazi najzanimljiviji deo - berba sopstvenog šafrana. Iz svakog otvorenog cveta potrebno je pažljivo izdvojiti tri crvene niti. Pritom ih ne treba mešati sa žutim prašnicima koji se takođe nalaze u cvetu, jer oni nisu deo začina.

Upravo količina potrebnog ručnog rada objašnjava koliko je zahtevno proizvesti čak i nekoliko grama. Za to treba ubrati i očistiti stotine pojedinačnih cvetova.

Niti prvo treba potpuno osušiti

Crvene niti izvađene iz cveta ne treba odmah staviti u posudu. Pre čuvanja moraju da izgube višak vlage. Kod kućne proizvodnje mogu pažljivo da se rasporede po čistoj i suvoj podlozi i ostave na sobnoj temperaturi dok se potpuno ne osuše.

Tek tada treba ih staviti u dobro zatvorenu posudu i držati na suvom i tamnom mestu. RHS takođe preporučuje da se potpuno osušen šafran čuva u hermetički zatvorenoj posudi, zaštićen od svetlosti.

Briga o biljci ne završava se berbom. Nakon cvetanja zelene listove ne treba seći. Oni biljci omogućavaju stvaranje energetskih zaliha koje će lukovici biti potrebne za narednu sezonu.

Listove zato treba ostaviti sve dok prirodno ne odumru. To se događa tokom kasnog proleća, nakon čega šafran ulazi u period letnjeg mirovanja.

Lukovice mogu da se izvade iz zemlje

Ako posle nekoliko godina zasad postane pregust, lukovice mogu da se izvade iz zemlje, razdvoje i ponovo posade. Crocus sativus je sterilan i ne proizvodi seme, pa se razmnožava stvaranjem novih lukovica.

Uz malo prostora, dovoljno sunca i dobro drenirano zemljište, tako je moguće u sopstvenoj bašti proizvesti začin koji se inače kupuje u gramima. Količine neće biti velike, ali upravo činjenica da je za svaki gram potrebno više desetina cvetova pokazuje zašto šafran ima tako posebnu vrednost.

Koliko je šafran vredan, najbolje pokazuju cene u prodavnicama. Prema podacima specijalizovanog dobavljača šafrana Esfedan Saffron, kilogram šafrana u veleprodaji može da košta od približno 1.000 evra naviše, u zavisnosti od kvaliteta i porekla, dok cena najkvalitetnijih sertifikovanih proizvoda na evropskom tržištu može da premaši 3.000 evra po kilogramu.