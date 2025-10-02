Slušaj vest

Gajenje začinske paprike sve više privlači poljoprivrednike, jer je otkupna cena stabilna i ulaganja u proizvodnju se brzo isplate. Ova godina bila je izdašna za uzgajivače koji su koristili agrotehničke mere. Oko 80 odsto naše začinske paprike se izvozi, i na svetskom tržištu smo poznati ne po količinama, već po kvalitetu.

U Srbiji se godišnje proizvede oko tri hiljade tona mlevene začinske paprike, koja se gaji na oko dve i po hiljade hektara. Više od polovine proizvodnje je na severu Srbije, najviše u okolini Novog Kneževca. Jovica Marjanović bavi se uzgojem duže od 30 godina.

Jovica Marjanović, uzgajivač začinske paprike iz Novog Kneževca, kaže: "Na ovoj njivi ima trenutno dva i po jutra paprike, to je sasvim dovoljno za preradu oko 12 do 15 tona paprike koju ćemo ubrati na ovoj njivi, da preradimo i napravimo vrhunski kvalitet oko 1100 kilograma mlevene začinske paprike i još, usput, vrhunskog semena ćemo proizvesti."

I upravo iz tog semena začinske paprike, koje se čuva, setva je marta i aprila, dok berba počinje krajem septembra i traje mesecima u skladu sa zrenjem ploda. Odgajivači kažu do prvog mraza, dok je u međuvremenu to prilika za berače da dopune kućni budžet.

Smilja Lagundžin, iz Novog Kneževca, dodaje: "3 200 dinara je dnevnica i može da se zaradi. Onaj ko ima penziju, dobro mu dođe nadnica, onaj ko nema, i tom dobro dođe nadnica."

Za kilogram mlevene paprike potrebno je sedam kilograma ploda. Paprika se tradicionalno niže na konac i suši, dok je sada to tehnološki ubrzano. Bitan je adekvatan skladišni prostor i prerada u koju odgajivači sve više ulažu.

Jovica objašnjava: "Holanđani imaju prosek po hektaru 27 hiljada evra bruto prihod, a ja ću ove po hektaru ostvariti oko 44 hiljada evra prihod bruto. Troškovi su značajni, ali je zato značajna i zarada."

Domaći trgovinski lanci ulažu u svoje brend marke proizvoda od paprike i unapred organizuju preradu i otkup.

Suzana Hajdin, „SD" Novi Kneževac, navodi: "Cena paprike je ostala ista kao prošlogodišnja. Mi smo probali da izađemo u susret prozvođačima, s obzirom na to da su prinosi dosta lepi ove godine i 80 dinara plaćamo začinsku papriku."

Tamaš Sabo, tehnolog, kaže: "Ove godine lansirali smo tri naša nova proizvoda koji su bez aditiva, funkcionalne hrane, i ja mislim da zadovoljavaju te zahteve tih novih trendova."

Trenutno je u Srbiji cena sušene začinske paprike oko četiri hiljade dinara po kilogramu, a značajan deo proizvodnje usmeren je ka izvozu. Sever Vojvodine i okolina Leskovca upisani su na mapi regiona gde se uzgaja najkvalitenija paprika na svetu.