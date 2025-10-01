Slušaj vest

Kompanija Mastercard nastavlja svoju tradicionalnu kampanju u Srbiji koja korisnicima omogućava da svakog utorka ostvare 10% keš-beka za plaćanja mobilnim novčanikom u restoranima, kafićima, pekarama i drugim ugostiteljskim objektima u Srbiji. Ove godine, po prvi put, program traje punih šest meseci, od 1. oktobra 2025. godine do 31. marta 2026. godine, a pravila za ostvarivanje prava na keš-bek su jednostavna.

Kako funkcioniše program keš-beka

Preduslov za učešće u programu je registracija važeće Mastercard platne kartice na web stranici priceless.com/dan, koja će biti dostupna od srede, 1. oktobra. Plaćanjem mobilnim novčanikom registrovanom Mastercard karticom svakog utorka u restoranima, kafićima, pekarama i drugim ugostiteljskim objektima, korisnici ostvaruju pravo na 10% keš-beka. Maksimalni iznos keš-beka koji se može dobiti u jednom utorku iznosi 1.000 dinara, dok je tokom trajanja programa moguće ostvariti ukupno do 6.000 dinara. Keš-bek će biti isplaćen najkasnije u roku od 30 radnih dana od dana izvršenog plaćanja.

Prednosti mobilnog i beskontaktnog plaćanja

Mobilni novčanici, poput Google Pay i Apple Pay aplikacija, omogućavaju brzo, sigurno i beskontaktno plaćanje, bez potrebe za fizičkim nošenjem kartice, gotovine ili novčanika. Pored praktičnosti, dodatna sigurnost se postiže tokenizacijom – tehnologijom koja štiti podatke o kartici i smanjuje rizik od zloupotrebe. Ovu kampanju kompanija Mastercard je pokrenula s ciljem da nagradi postojeće korisnike i dodatno podstakne aktivaciju i korišćenje mobilnih novčanika u Srbiji.

Banke i kartice koje učestvuju u programu

U programu učestvuju sve kreditne i debitne Mastercard kartice fizičkih lica izdatih od strane sledećih banaka u Srbiji: Addiko Bank ad Beograd, AikBank ad Beograd, Banca Intesa ad Beograd, Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, Erste banka ad Novi Sad, Halk Bank ad Beograd, NLB Komercijalna banka ad Beograd, OTP banka Srbija ad Novi Sad, ProCredit Bank ad Beograd, UniCredit Bank Srbija ad Beograd i Yettel Bank ad Beograd. Program se ne odnosi na Maestro, Mastercard Prepaid i Commercial kartice izdate na teritoriji Srbije.

Kad utorak postane tvoj omiljeni dan – uz mobilno plaćanje Mastercard karticom, svaki obrok, kafa, omiljeni napitak može da donese keš-bek i iskustvo beskontaktnog, sigurnog i praktičnog plaćanja.

Foto: Promo